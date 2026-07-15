Lamine Yamal in campo contro la Francia e i ladri assaltano la sua reggia: blitz della sicurezza

Dalla gioia della finale al grande spavento: sventato un furto nella villa di Lamine Yamal da 11 milioni di euro durante Spagna-Francia.

Lamine Yamal si sarebbe dovuto scatenare nei festeggiamenti dopo la vittoria sulla Francia, ma ha dovuto fare i conti con una brutta sorpresa. La stella della Spagna, infatti, è stata informata di un brutto episodio avvenuto nella sua lussuosa residenza in patria. L'attaccante ha dovuto fare i conti con un tentativo di irruzione nella sua reggia, fortunatamente sventato dalle guardie di sicurezza. Solo un grande spavento, con la sua villa che dunque è rimasta ben protetta.

Lamine Yamal batte la Francia e poi trova la brutta sorpresa

Yamal e la fidanzata Ines Garcia Santos si sono ricongiunti dopo la partita e i festeggiamenti del primo nello spogliatoio. E qui hanno ricevuto una comunicazione direttamente dalla Spagna e dalle forze dell’ordine locali: sventato un furto nella sua abitazione alla periferia di Barcellona. I presunti intrusi erano stati avvistati mentre si erano appostati su un muro che circondava la proprietà, aspettando il momento giusto per fare irruzione.

La sicurezza mette in fuga i ladri

I due ladri incappucciati, però, non hanno fatto i conti con una pattuglia di addetti alla sicurezza che li hanno messi in fuga. Le telecamere hanno mostrato l’intervento della polizia catalana che, sfruttando i filmati della videosorveglianza, sta cercando di risalire all'identità dei malviventi. Gli agenti si sono precipitati all'indirizzo dopo che la sicurezza privata del beniamino dei tifosi del Barcellona ha attivato il protocollo di emergenza per rapina a mano armata.

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La lussuosa residenza di Lamine Yamal ha un grande potere attrattivo, visto che ha un valore di 9,5 milioni di sterline, ovvero 11,20 milioni di euro. Una proprietà in cui sono presenti tutti i comfort e che lo stesso calciatore del Barcellona ha "pubblicizzato" sui suoi canali social, mostrandone vari dettagli. L'enorme abitazione era precedentemente appartenuta all'ex difensore del Barcellona Gerard Piqué e alla cantante colombiana Shakira, prima della loro separazione nel 2022. Purtroppo quella dei furti ai calciatori in Spagna è una vera e propria piaga. Gli ultimi ad aver subito episodi di questo tipo sono stati Cubarsí e Garcia, che hanno ricevuto la visita dei ladri che hanno portato via gioielli e denaro. Un sospiro di sollievo per Yamal, che potrà tornare a concentrarsi sulla Coppa del Mondo e sulla finale contro Argentina o Inghilterra.

I due ladri incappucciati però non hanno fatto i conti con una pattuglia di addetti alla sicurezza che li hanno messi in fuga. Le telecamere hanno mostrato l’intervento della polizia catalana che sfruttando anche le telecamere stanno cercando di capirne di già attraverso le telecamere. Gli agenti si sono precipitati all'indirizzo dopo che la sicurezza privata del beniamino dei tifosi del Barcellona ha attivato il protocollo di emergenza per rapina a mano armata.

La lussuosa residenza di Lamine Yamal ha un grande potere attrattivo visto che ha un valore di 9.5 milioni di sterline, ovvero 11.20 milioni di euro. Una proprietà in cui sono presenti tutti i comfort e che lo stesso calciatore del Barcellona ha "pubblicizzato" sui suoi canali social, mostrandone gli aspetti. L'enorme abitazione era precedentemente appartenuta all'ex difensore del Barcellona Gerard Piqué e alla cantante colombiana Shakira, prima della loro separazione nel 2022. Purtroppo quella dei furti ai calciatori in Spagna è una vera e propria piaga. Gli ultimi ad aver subito episodi di questo tipo sono stati Cubarsi e Garcia, che hanno ricevuto la visita dei ladri che hanno portato via gioielli e denaro. Un sospiro di sollievo per Yamal che potrà tornare a concentrarsi sulla Coppa del Mondo e sulla finale contro Argentina o Inghilterra.