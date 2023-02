L’ex allenatore del Southampton torna a fare il calciatore dopo l’esonero: assist alla prima partita Nathan Jones è tornato in campo dopo l’esonero da allenatore del Southampton. Il tecnico gallese gioca tra le fila di una squadra che milita nel campionato dilettanti fornendo anche un assist alla prima partita.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nathan Jones non è più l'allenatore del Southampton che ha deciso di cambiare in corsa la guida tecnica a seguito del rendimento piuttosto negativo della squadra in Premier League. Un esonero arrivato a fine gennaio e che ha portato la società per ora a confermare in panchina l'allenatore ad interim Rubén Sellés capace anche di battere il Chelsea in trasferta allo Stamford Bridge rilanciando le ambizioni della squadra attualmente ultima in classifica con 18 punti. Il prossimo incontro nel weekend contro il Leeds fermo a 19 sarà un autentico scontro diretto per capire quali saranno le sorti del Southampton pronto a centrare un'incredibile impresa salvezza.

In questo caos generale Jones è finito nel dimenticatoio dato che Marsch potrebbe presto prendere il suo posto a seguito dell'esonero dal Leeds. Jones potrebbe tornare anche lui ad allenare dato che le regole in Premier lo consentono, ma in questo momento, anche a causa dello scarso interesse mostrato nei suoi confronti da parte di altri club, ha deciso di tornare a giocare. Sui social è comparsa una foto di Jones in campo tra le fila del Cranborne nei dilettanti. Sorpresi i tifosi e gli appassionati del calcio inglese che mai si sarebbe aspettati di rivederlo sul rettangolo verde e non in panchina come forse si aspettavano a seguito del suo esonero.

Jones ha dunque giocato una partita nel Dorset Division One, la 12esima lega inglese riuscendo anche a fornire un assist nella gara vinta dai suoi 4-0 contro i Wareham Rangers. Un incidente di percorso, forse anche a causa della scarsa condizione fisiche, l'ha visto giocare soltanto 6 minuti dato che Jones è dovuto subire uscire dal campo per infortunio. Una breve apparizione dunque che però ha immediatamente esaltato i tifosi. Successivamente l'allenatore ha dichiarato di aver solo fatto un favore a degli amici che militano in quella squadra e probabilmente, proprio a causa dell'infortunio al polpaccio, quella potrebbe essere davvero la sua ultima partita in questo momento.

Leggi anche Marsch da allenatore del Leeds al Southampton in 10 giorni: in Italia non è consentito

Il gallese ha giocato a calcio fino a 39 anni, precisamente ha smesso nel 2012 dopo aver militato al Luton Town, Southend United, Brighton e Yeovil Town. Proprio al Luton ha poi avuto la sua prima esperienza da allenatore per poi vivere una breve parentesi allo Stoke City. Oltre alla vittoria del Cranborne lanciato al quarto posto in classifica, Jones potrebbe comunque non vedere finita la sua carriera da allenatore dato sulle tracce c'è già il QPR che l'opzionato come seconda scelta nel caso in cui Gareth Ainsworth non dovesse accettare l'incarico.