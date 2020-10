L'Ajax è in attesa di conoscere questo pomeriggio quali saranno le sue avversarie in Champions League in vista della stagione 2020/2021. L'obiettivo è quello di tornare nuovamente protagonisti dopo aver raggiunto la semifinale due anni fa. E allora il club olandese ha iniziato a far crescere l'attesa dei propri tifosi scherzando un pò con i gironi. Un vero e proprio gioco in cui ogni tifoso aveva la possibilità di potersi cimentare con una gif automatica che rimescolava, secondo le fasce attribuite, le tre avversarie possibili dell'Ajax nel girone. Occhi chiusi e tasto in pausa quando si riteneva opportuno fermare il meccanismo.

In questo modo i tifosi, avevano la possibilità di poter sperare di trovare il girone di Champions League che oggi pomeriggio, alle 17:00, in maniera autentica, uscirà invece dall'urna di Ginevra. C'ha voluto provare anche l'Ajax con la stessa società che ha poi fatto sapere qual è stato l'esito del proprio gioco: Lazio, Rennes e Liverpool. Un vero e proprio girone di ferro che non farebbe felice neanche la stessa squadra di Simone Inzaghi. Nessuno vorrebbe affrontare i Reds in vista di questa edizioni dopo le ottime prestazioni mostrate dalla squadra di Klopp.

