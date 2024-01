L’agente di Di Lorenzo spaventa il Napoli: “La gente ha la memoria corta, faremo valutazioni” Non usa meziz termini Giuffredi, l’agente di Di Lorenzo che minaccia l’addio al Napoli in estate: “A giugno tireremo le somme, in estate potrei fare delle scelte diverse” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Tante cose potrebbero cambiare in casa Napoli da qui al prossimi giugno. Il calciomercato di gennaio sta regalando nuovi innesti, ma la squadra potrebbe perdere alcuni protagonisti dello storico Scudetto. Dopo l'offerta arrivata a Matteo Politano dall'Arabia Saudita, ci pensa anche l'agente di Giovanni Di Lorenzo a spaventare la piazza azzurra. Il capitano è diventato il grande simbolo della vittoria del titolo dopo 33 anni di attesa, ma il suo futuro può essere altrove.

Dopo la disastrosa partita in Coppa Italia contro il Frosinone, in cui il terzino è stato protagonista in negativo con clamorosi errori, Mario Giuffredi ha preso atto delle critiche paventando nuovi scenari per il prossimo campionato ai microfoni di Radio Crc: "Partiamo da un presupposto. Le critiche fanno parte del lavoro e anche i calciatori devono accettare le cose belle e pure quelle brutte. Di Lorenzo ne è consapevole, anche perché ha le spalle larghe. Ci ha sempre messo la faccia e continua a mettercela anche ora che le cose non stanno andando bene. Però è dispiaciuto della situazione che sta vivendo il Napoli e penso sia dispiaciuto anche delle critiche che sta sentendo".

Anche Di Lorenzo è finito nel mirino dei tifosi, scontenti di questa stagione particolare per i Campioni d'Italia. Ma il suo agente non ha risparmiato minacce d'addio: "Criticare è normale, ma la gente ha la memoria corta. Negli ultimi anni non ricordo una partita sbagliata da parte di Di Lorenzo. Giovanni è stato uno dei migliori terzini al mondo. La sua non è una stagione da 8, ma nemmeno da 5. E poi non è una situazione singola: la stagione è sotto livello per tutta la squadra".

Non è detto quindi che il destino del difensore sia quello di restare al Napoli ancora a lungo. Giuffredi su questo è stato molto chiaro: "A giugno tireremo le somme e faremo le nostre valutazioni, tenendo anche conto della memoria corta delle persone. È giusto che anche noi prendiamo atto della situazione e facciamo delle scelte. Spero per questa città che, se Di Lorenzo andrà via, possa arrivare un altro bravo giocatore. Io devo stare vicino ai miei calciatori, anche quando le cose non vanno bene. Non mi piace esporli e non proteggerli. Io sono un po' stronzetto e in estate potrei anche fare delle scelte diverse".