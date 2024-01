Politano ha avuto una proposta indecente dall’Arabia Saudita: stipendio esagerato L’Al Shabab ha bussato alla porta del Napoli per portargli via uno dei protagonisti dello Scudetto: l’ingaggio offerto a Politano dai sauditi potrebbe aprire nuovi scenari di mercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'Arabia Saudita bussa anche alla porta del Napoli per portargli via uno dei protagonisti dello Scudetto. Questa volta è Matteo Politano ad attirare le attenzioni dell'Al Shabab: non si tratta di una delle quattro squadre più forti del campionato saudita, ma dalla sua parte ha un'enorme disponibilità economica che potrebbe tentare l'esterno.

Lo stipendio messo sul piatto per l'azzurro fa girare la testa. A Politano infatti è stato offerto un contratto da 7 milioni di euro a stagione, una cifra da capogiro che potrebbe cambiare subito le carte in tavola per il futuro del giocatore, al momento centralissimo nel progetto di Walter Mazzarri.

Secondo quanto riportato da SkySport l'Al Shabab ha presentato un'offerta al Napoli da 12 milioni di euro per lasciar partire l'ex Inter nella finestra invernale di calciomercato, privando così l'allenatore di uno dei suoi titolari. In questa stagione difficile infatti Politano è spesso stato un punto di riferimento per tutta la squadra, soprattutto dopo aver superato la concorrenza di Lozano che è tornato al PSV.

Senza la sua presenza ingombrante l'esterno si è caricato sulle spalle tutta la responsabilità: fin qui ha giocato titolare 14 partite, condite da un bottino di 5 gol e 4 assist a metà campionato. La continuità regalatagli prima da Garcia e poi da Mazzarri non aveva aperto a nessuno scenario di mercato, ma con l'inserimento del club saudita tutto potrebbe cambiare.

La sua volontà farà da ago della bilancia in questa trattativa che rischia di portare via agli azzurri uno dei loro titolari a gennaio. L'Al Shabab proverà a tentarlo con un contratto ricchissimo da 7 milioni di euro a stagione, una cifra che al Napoli è riservata soltanto ai top player e che difficilmente strapperebbe trasferendosi in un'altra squadra italiana, soprattutto a trent'anni compiuti.