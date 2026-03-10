La vittoria nel derby blinda Allegri al Milan, Cardinale ha deciso: avrà più potere con la Champions

Max Allegri si è preso il derby, il secondo da quando si è risieduto sulla panchina del Milan in questa stagione e sta pregustando di giocarsi il jolly della cabala contro un'Inter che già in passato pagò ad altissimo prezzo un doppio KO in campionato. Correva l'anno 2010 e anche in quell'occasione il Milan, con Allegri in panca, si prese lo Scudetto. Ma questa volta, in attesa di un rocambolesco bis, c'è di più in gioco: il gol di Estupinian ha ridato al tecnico una ruolo centrale anche nel futuro rossonero, al di là di eventuali tinte tricolori, perché sarà al centro del progetto con maggiori poteri e autonomia decisionale grazie al raggiungimento della Champions League. A confermarlo l'ultimo confronto avuto con Gerry Cardinale, presente a San Siro proprio in occasione del derby.

Allegri lontano dal Milan: le voci scomparse dopo il derby

Le voci di un possibile interessamento da parte del Real Madrid, che erano cresciute alla vigilia della stracittadina milanese, sono svanite come neve al sole. Così com'erano nate, aprendo il fianco ad illazioni e speculazioni di sorta, sono evaporate nell'arco di 90 minuti in cui il Milan ha fermato l'Inter capolista, ridotto lo svantaggio in classifica e ridato slancio al progetto rossonero con la conquista – anche se non ancora matematica al 100% – del ritorno in Champions League.

Tutti elementi figli di una gestione da parte di Allegri a dir poco perfetta, ottimizzando una realtà tutt'altro che vincente ed ereditata con una serie di difficoltà evidenti cui ha sempre posto rimedio: non con il bel gioco ma con i risultati.

La decisione di Cardinale: all in su Allegri, manager all'inglese

Gerry Cardinale ha saputo apprezzare il pragmatismo di Allegri anche nel derby, esempio perfetto della realtà del Milan di oggi: non bello ma concreto. E in Champions League, il che significa sul fronte monetario, il raggiungimento di un incremento evidente degli introiti su cui programmare il futuro. Che riparte dal tecnico con cui la dirigenza ha già chiarito i termini del prolungamento: scatterà l'opzione del 2028, si conferiranno maggiori poteri decisionali sulla costruzione della squadra.

Così come Allegri avrà maggior peso nelle scelte di mercato, trasformando l'attuale allenatore in un manager all'inglese, in cui metterà profondamente mano all'attuale rosa dove ha ereditato scelte non sue per migliorare sul fronte tecnico una squadra che già oggi è andata oltre ogni aspettativa. Scudetto escluso. Per il momento.