La vita da imprenditore di Iniesta dopo il ritiro: segue cinque aziende, ma farà l'allenatore La nuova vita di Iniesta dopo la fine della carriera da allenatore: segue in prima persona cinque aziende, va in bicicletta e segue una dieta rigida.

A cura di Ada Cotugno

La pensione non è nei piani di Andres Iniesta neanche dopo il ritiro dal calcio. L'ex centrocampista ha appeso gli scarpini al chiodo ma non ha smesso un attimo di lavorare, anzi ha ampliato il suo sguardo diventando un imprenditore di successo: non capita a tutti, ma lo spagnolo ha saputo organizzare benissimo la sua vita fuori dal campo che si divide tra la sua numerosa famiglia e le cinque aziende che segue personalmente tutti i giorni. La differenza sostanziale è proprio la sua presenza costante sui progetti che ha ideato negli ultimi anni e che vuole portare avanti in prima persona, affidandosi a una cerchia ristretta di collaboratori.

Relevo ha raccontato la sua vita lontano dai riflettori, in quelle vesti da imprenditore che adesso sembrano calzargli al pennello. I suoi assistenti più fidati hanno spiegato che non si perde una riunione e che ogni giorno lavora per portare avanti i progetti NSN (Never Say Never), Iniesta Academy, Bodega Andrés Iniesta e i marchi sportivi Mikakus e Capitten che lui stesso ha creato.

Cosa fa Iniesta dopo il ritiro

La sua giornata è scandita alla perfezione da alcune mansioni alle quali non si sottrae. La mattina presto si allena e va in bicicletta, perché non ha mai perso le buoni abitudini della sua carriera da giocatore che comprendono anche una dieta abbastanza rigida, e poi fino all'ora di pranzo si dedica alle sue aziende tra riunioni e sessioni di lavoro: "È in contatto costante con i responsabili dei cinque progetti principali che dirige per sapere come procedono e come può aiutarli". Alcuni dei suoi collaboratori più stretti hanno dichiarato che "ha gruppi WhatsApp per ciascuno dei progetti dove li segue e pone costantemente domande ai responsabili".

Iniesta ha preso molto sul serio questa parte della sua vita, anche se quella più importante è ovviamente legata alla sua famiglia. Ha cinque figli che segue da vicino tra scuola e sport, passa tanto tempo con loro e con sua moglie con la quel si divide i compiti quotidiani. Il più grande è appassionato di calcio e sogna di percorrere le orme dell'ex centrocampista, diventato una leggenda al Barcellona, e per questo insieme divorano partite su partite di qualsiasi competizione. In questo modo lo spagnolo resta costantemente aggiornato sull'attualità e ovviamente è rimasto un grande tifoso del Barça.

Il sogno di allenare

Le cinque aziende e la famiglia occupano praticamente tutto il suo tempo, ma in realtà l'ambizione di Iniesta è un'altra. Sogna di fare l'allenatore e magari tornare in Europa in questa nuova veste, ma ovviamente non in modo del tutto improvvisato. Anche in questo caso è maniacale l'attenzione che mette nella sua preparazione: a ottobre a Dubai ha svolto la prima parte della sua formazione presso la Federazione degli Emirati Arabi Uniti e a breve comincerà il corso per professionisti, con la speranza di poter tornare presto in Spagna e stabilirsi lì definitivamente.