La verità su Mario Balotelli all’Al Ittifaq: “Tutto è nato da una ricerca su Transfermarkt”

La ‘disoccupazione' di Mario Balotelli è durata solo qualche mese, dopo che lo scorso 30 giugno era scaduto il contratto col Genoa, col quale le cose non erano andate molto bene dopo l'avvicendamento in panchina tra Gilardino e Vieira. Il 35enne attaccante bresciano ha capito che non poteva più aspettare, visto l'incedere inesorabile dell'età, e ha messo da parte il sogno di tornare a giocare in Serie A, a fronte della mancanza di offerte.

Balotelli ha dunque accettato l'offerta della squadra ultima in classifica della seconda divisione degli Emirati Arabi, l'Al Ittifaq di Dubai, firmando un contratto di due anni e mezzo a circa tre milioni netti a stagione. Il modo in cui il club emiratino è arrivato a Super Mario è peraltro abbastanza singolare: qualcuno è andato sul sito Transfermarkt in caccia di attaccanti svincolati e nell'elenco ha visto che c'era anche Balotelli.

Il presidente dell'Al Ittifaq: "Abbiamo letto il nome di Balotelli su Transfermarkt, è bastata una chiacchierata"

Il retroscena è raccontato dal presidente dell'Al Ittifaq, l'italiano Pietro Laterza, che lo scorso ottobre ha rilevato la società da un altro italiano, Rosario Pelligra (presidente del Catania): "Tutto è nato da una ricerca su Transfermarkt tra i calciatori senza contratto. Appena letto il suo nome abbiamo avviato i contatti con l'entourage. È motivato, sta bene. Ci serviva un attaccante pronto a fare gol. Per Balotelli, Dubai è il posto giusto da cui ripartire".

Laterza, che è anche presidente del rinato Chievo, spiega alla ‘Gazzetta dello Sport' che tutto è stato molto veloce: "Con Mario ci siamo incontrati a inizio dicembre ed è bastata una chiacchierata per chiudere l'accordo. È un professionista serio che ha tantissima voglia di tornare a giocare. Nel mercato di gennaio potevamo prendere soltanto un giocatore straniero e abbiamo scelto lui. Sarà il nostro bomber. Siamo neopromossi, il girone d'andata è stato complicato. Abbiamo 6 punti e occupiamo l'ultima posizione in classifica. C'è ancora tempo per recuperare. L'obiettivo è chiudere nelle prime due posizioni e conquistare l'accesso in prima divisione".

A dire il vero, questo traguardo al momento sembra appartenere alla sfera dei miracoli, vista la distanza siderale dai posti che danno la promozione: tra i 6 punti dell'Al Ittifaq ultimo e i 22 del Dibba Al Hisn secondo ci sono ben 16 lunghezze. In vetta alla UAE First Division League, ovvero la seconda serie emiratina, c'è lo United FC allenato da Andrea Pirlo, che sabato scorso ha battuto 3-2 proprio la squadra di Balotelli. Nel caso dell'ex tecnico della Juventus la promozione nella massima serie sembra davvero a portata di mano.