La vendetta della Roma al fischio finale col Feyenoord: tirano fuori quel messaggio con Totti Il successo ai rigori contro gli olandesi ha regalato ai giallorossi la qualificazione agli ottavi d Europa League. Il club capitolino ha condiviso su 'X' un post che non è un semplice sfotto'.

"E pure quest'anno ci siamo visti". Il messaggio su X della Roma al termine dello spareggio playoff conquistato contro il Feyenoord non è un semplice sfotto', di quelli che fai col cuore gonfio di gioia e l'animo malizioso. È molto di più, è una storia che ha le parate di Svilar e l'esultanza rabbiosa di Daniele De Rossi sotto la Sud sui titoli di coda e riannoda i fili della rivalità fino a quel beffardo "ci vediamo la prossima stagione… oh no" che aveva caratterizzato un messaggio condiviso dal club di Rotterdam, gongolante per la partecipazione in Champions rispetto ai capitolini confinati in una competizione di valore inferiore.

C'è dell'altro in quell'immagine che vede Francesco Totti reggere il cartoncino di un recente sorteggio di Champions League (risale al 2017) e che la società olandese utilizzò a mo' di presa in giro social nei confronti dei giallorossi subito dopo la batosta della finale di Europa League persa ai rigori con il Siviglia. Fu una vendetta consumata ‘a caldo' perché ancora bruciavano le ferite delle sconfitte subite in finale di Conference League (trofeo vinto dai giallorossi) e dell'eliminazione dolorosa sempre in Europa League dopo un'altra notte di passione nella Capitale.

In realtà, il bersaglio principale era José Mourinho per quanto accadde un anno fa al termine dell'incontro: il tecnico portoghese, ottenuta la qualificazione ai quarti ai supplementari vincendo 4-1, rincorse l'allenatore degli olandesi, Arne Slot, nel tunnel per dargliene (a parole) di santa ragione.

Perché? Serve sfogliare le pagine e tornare un po' indietro nel tempo a quando, in sede di presentazione dell'incontro di Coppa, Slot s'era lasciato sfuggire una battuta del genere: "Rispetto la Roma, è una squadra che ottiene risultati. Ma, onestamente, preferisco veder giocare il Napoli o il Manchester City".

Lo Special One legò al dito quella sortita muscolare e tolse il sassolino dalla scarpa appena possibile. Non aveva dimenticato quelle frasi che riteneva un affronto e una mancanza di rispetto. Affiancò l'avversario sulla scalinata, che nella pancia dello stadio conduce dal terreno di gioco agli ambienti riservati alle squadre, e gli urlò tutta la propria soddisfazione per averli battuti e tagliati fuori con una dimostrazione di forza e carattere:

"Tu dici che guardi giocare il Napoli, ma dovresti guardare noi! Guardi il Napoli e il Manchester City, ma dovresti guardare noi!". E così sarà ancora una volta, come orgogliosamente richiamato nel post editato dai giallorossi e pubblicato pochi istanti dopo la vittoria ai rigori.