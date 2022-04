La Uefa ufficializza il VAR in Conference League: sarà utilizzato a partire dalle semifinali La Uefa ha comunicato ufficialmente l’introduzione del VAR anche in Conference League. Il Video Assistent Referee sarà utilizzato a partire dalle semifinali 2021/2022.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Uefa ha comunicato la sua decisione ufficializzando l'introduzione del VAR anche in Conference League. Il terzo torneo europeo riservato ai club che ha preso il via da questa stagione, sarà dunque allineato a Champions ed Europa League. Con una nota, il massimo organo calcistico europeo ha fatto sapere che il Video Assistant Referee sarà introdotto a partire dalle semifinali del torneo fino alla finale.

Già da questa stagione 2021/2022, la tecnologia in campo sarà utilizzata dagli arbitri per le fasi finali del torneo che vedranno impegnata soprattutto la Roma di Mourinho contro il Leicester. L'altra sfida è Feyenoord- Olympique Marsiglia. La decisione di introdurre il VAR in Conference League era già nell'aria ma la Uefa aveva inizialmente pensato di non utilizzarlo nella fase a girone e nelle primissime sfide a eliminazione diretta.

Ufficialmente l’Uefa, all'inizio del torneo, aveva annunciato l’assenza della tecnologia perché non tutti i campi in cui si sarebbero giocate le gare di Conference League erano attrezzati. Ma già durante la fase a gironi era chiara la necessità di introdurlo per via delle tante partite decise proprio da errori arbitrali che sarebbero stati corretti facilmente proprio dal VAR come accade nel resto d'Europa. E così la Uefa ha preso questa decisione proprio per tutelare le gare più importanti di questo torneo. Il VAR sarà infatti utilizzato anche nella finale del 25 maggio a Tirana, in Albania.

Non è da escludere che a partire dal prossimo anno l'uso della tecnologia in campo possa però essere introdotto già nelle primissime fasi. Questa la nota della Uefa: "La UEFA ha deciso di introdurre il VAR (Video Assistant Referee) nelle semifinali della UEFA Europa Conference League. Come annunciato in precedenza, il VAR sarà utilizzato anche nella finale del 25 maggio a Tirana (Albania). Attualmente è in fase di studio l'uso del VAR nelle fasi precedenti della prossima edizione del torneo".

Le semifinali di Conference League prenderanno il via il 28 aprile con le gare d'andata tra Leicester e Roma e Feyenoord e Marsiglia. Il ritorno invece il 5 maggio. Questo il calendario: