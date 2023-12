La triste fine di Benzema in Arabia Saudita: lo chiamano tutti con un soprannome umiliante Tempi duri in Arabia per Karim Benzema al centro di critiche feroci per le sue prestazioni e per l’atteggiamento in campo, soprattutto dopo la sconfitta contro Ronaldo. Spunta un soprannome umilante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Tempi duri per Karim Benzema in Arabia Saudita. La pesante sconfitta contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha reso ancor più caldo il clima intorno all'attaccante francese che l'Al-Ittihad paga a peso d'oro (stipendio da circa 100 milioni di euro all'anno). Le sue prestazioni, considerate non all'altezza del passato e del maxi investimento del suo club, gli sono costate critiche feroci e anche un soprannome umiliante da parte di quelli che dovrebbero essere i suoi tifosi.

Proprio loro si aspettavano sicuramente di più dall'ex bomber del Real Madrid, arrivato in grande stile nella formazione campione in carica con il connazionale Kanté e Fabinho. E invece i numeri (9 gol in 15 partite di campionato e 12 in 20 considerando tutte le competizioni) e soprattutto le prestazioni non sono state all'altezza con l'Al-Ittihad che si trova addirittura a meno 22 dalla vetta della Saudi Pro League. Basti pensare alla disastrosa prova nella sfida valida per il Mondiale per club contro l'Al Ahly, finita malissimo. Una situazione che probabilmente lo stesso Benzema non si sarebbe mai aspettato a giudicare da quanto accaduto dopo l'ultima debacle contro l'amico Cristiano.

Infatti l'attaccante ha deciso di lasciare temporaneamente Instagram, anche per qualche critica di troppo ricevuta. Insopportabile per lui anche quel nomignolo, affibiatogli da chi ha voluto scimmiottare il suo nome. Benzema si è ritrovato ad essere chiamato "Ben-Hazima" che in arabo si traduce con un "figlio della sconfitta" che la dice lunga sulla stima che ora provano per lui fans e sostenitori, avversari e non.

Critiche feroci e implacabili per il bomber anche per il suo atteggiamento in campo che lo ha portato a quanto pare ad avere dissidi anche con l'allenatore Espirito Santo, poi esonerato. Un giocatore del suo valore e della sua esperienza avrebbe dovuto fare la differenza per l'Al-Ittihad e invece si è rivelato spesso pigro e poco incline a prendere parte alla manovra. Anche la stampa saudita non è stata tenera nei suoi confronti come confermato dalle parole del popolare presentatore Walid Al-Farraj che ha dichiarato: "Il divario tra Benzema e il pubblico sta crescendo di giorno in giorno. Non ha ‘giocato ‘e non è mai riuscito a fare una sola differenza. E soprattutto, non fa alcuno sforzo, come se stesse dicendo al pubblico: ‘Mi sto solo divertendo con te'".

Ecco perché proprio il confronto con il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, finito in malo modo si è rivelato impietoso per Benzema. Da un lato un centravanti che sta segnando gol a raffica, e per il quale il tempo sembra essersi fermato, dall'altro un giocatore che è il lontano parente del bomber di razza del passato: "Quando Ronaldo è arrivato a gennaio ha mostrato segni che voleva giocare, ma Benzema non ha offerto nulla. È come se alla squadra non piacesse. È a disagio. Non so il motivo".