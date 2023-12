Benzema sbaglia l’impossibile, rigore compreso: ed è fuori con l’Al Ittihad dal Mondiale per Club L’Al Ahly si è qualificato per le semifinali del Mondiale per Club. Gli egiziani hanno battuto 3-1 l’Al Ittihad di Karim Benzema, che ha fallito un rigore ed ha commesso anche un grave errore nella ripresa.

A cura di Alessio Morra

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manchester City-Urawa Red Diamonds e Fluminense-Al Ahly saranno le semifinali del Mondiale per Club 2023. L'ultima squadra a ottenere la qualificazione è stata l'Al Ahly, compagine egiziana, che ha eliminato per 3-1 l‘Al Ittihad, squadra campione dell'Arabia Saudita e ricca di ambizioni, buttata fuori anche a casa di un errore del bomber Karim Benzema.

L'Al Iittihad, campione saudita, aveva grandi ambizioni e sperava di arrivare, come minimo, tra le prime quattro, non è stato così. E anzi la delusione è cocente per il ko subito dalla squadra di Gallardo per 3-1 contro gli egiziani dell'Al Ahly, che passano in semifinale grazie anche a un errore dal dischetto di Benzema, che si mette la croce addosso per questo risultato.

Il francese è il simbolo della squadra, forte davvero perché ci sono pure calciatori di valore come Kanté e Fabinho. Ma il bomber ha avuto la chance di rimettere la sua squadra in parità quando, nel primo tempo, ha avuto la chance dal dischetto, ma il suo rigore lo ha tirato malissimo. El Shenawy si prende una parte di merito per aver bloccato la conclusione centrale di Benzema ha la possibilità di rifarsi ma commette un grave errore nellaripresa, quantomeno in pieno recupero realizzando il gol della bandiera, in un incontro terminato 3-1 per l'Al Ahly sull'Al Ittihad, il francese riesce a ritrovare il sorriso.

Lunedì 18 dicembre l'Al Ahly, guidato dall'ex c.t. dell'Austria Marcel Koller scenderà in campo contro la Fluminense, club che ha vinto per la prima volta la Libertadores e che con Diniz in panchina spera di riportare il trofeo in Brasile dopo anni e anni. Naturalmente è favoritissimo il Manchester City, anche se in questi primi mesi della nuova stagione non ha brillato e giocherà questa breve manifestazione senza il bomber Haaland, l'anima della squadra.