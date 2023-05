La trasformazione ossessiva di Haaland in Cristiano Ronaldo: tutte le cose che hanno in comune Una serie di caratteristiche comuni suggeriscono che il talento scandinavo è molto vicino alla “clonazione”dell’asso portoghese. E prima di una partita fanno la stessa cosa.

La ’trasformazione’ di Erling Haaland in Cristiano Ronaldo.

Cosa hanno in comune Erling Haaland e Cristiano Ronaldo? Tutto o quasi, a giudicare da quella che in Inghilterra hanno già definito la trasformazione dell'attaccante del Manchester City in CR7. Lo stadio della mutazione è in fase avanzata: oltre a prendersi un posto nella storia (magari, anche i suoi trofei), mirare a battere i suoi record e a soppiantarlo in tutto e per tutto sulla scena internazionale, la punta norvegese ha raggiunto un livello di metamorfosi stupefacente.

Una serie di coincidenze suggeriscono che il talento scandinavo è molto vicino alla "clonazione"dell'asso portoghese. Fisico statuario e scolpito in palestra, dieta maniacale, identico vezzo al momento delle foto prima di un match, utilizzo della tecnologia per curare il corpo, passione per la moda e per i vestiti costosi, compagne di vita che sono di una bellezza discreta e per nulla appariscente, stessa rapacità (e voracità) di occasioni da gol quando si trovano in area di rigore.

Ci sono un paio di frasi di Bernardo Silva (centrocampista dei Citizens e della nazionale lusitana) che spiegano bene come la similitudine calcistica sia palese per il modo che hanno di interpretare il ruolo. "Haaland è l'unico calciatore che come Cristiano sa già dove arriverà la palla". E ancora: "Ha la stessa mentalità di CR7… vuole sempre essere in area e segnare. Non gli importa se tocca palla uno o due volte, gli importa segnare ogni volta che lo fa".

Un vezzo in punta di piedi. A un occhio attento non sfugge che Haaland e Ronaldo fanno la stessa cosa quando si mettono in riga per la classica foto di rito prima del fischio d'inizio: cercano di sembra ancora più alti facendo leva sugli arti inferiori.

A caccia di record. Quelli del Pallone d'Oro portoghese non si contano più: maggior numero di gol in nazionale (122), maggior numero di presenze in Champions League (183) sono solo un piccolo assaggio. Haaland è ancora lontano ma ha iniziato bene: in questa stagione ha battuto il primato per il maggior numero di gol in Premier League (35, rispetto ai 34 di Alan Shearer e Andrew Cole).

Caratteristiche comuni dentro e fuori dal campo. Perché il mutamento ossessivo di Haaland in Ronaldo riguarda alla sfera strettamente personale. Basta dare un'occhiata a un certo gusto che hanno a cominciare dai capi d'abbigliamento: scelgono solo marchi di un certo pregio quali D&G e Burberry per il norvegese oppure le fantasie di Gucci e Jacob & Co. per CR7. Non badano a spese nemmeno quando c'è da indossare un pigiama… entrambi hanno una collezione che annovera tagli che vanno dai 2000 ai 3000 euro per riposare con tessuti che sembrano una carezza per la pelle.

Crioterapia. Il segreto per avere un corpo tonico non è solo nell'allenamento o nelle abitudini alimentari ma anche in un espediente hi-tech (che è per molti ma non per tutti a giudicare da quanto costa) che sia Haaland sia Ronaldo hanno provveduto ad allestire nelle loro abitazioni. In buona sostanza, si chiudono in "camere di ghiaccio" con temperature che scendono fino a -160°. Il motivo? Ne traggono benefici per la riduzione delle infiammazioni, per il sollievo da dolore e da acciacchi muscolari e per perdere peso.

Molto simile anche la dieta. Ognuno ha la propria, quella di Haaland ha fatto storcere un po' il muso per gli abbinamenti, ma sono molto vicine quanto a rigidità del percorso da seguire. Entrambi non bevono alcolici e stanno lontano dalle tentazioni delle bevande gassate. Il resto è modulato in base ai rispettivi apporti calorici.

Al cuore non si comanda. Quello di CR7 è legato a Georgina Rodriguez (29 anni), la compagna di Haaland invece si chiama Isabel, ha 19 anni, è norvegese e gioca a calcio come lui. Ha lasciato il paese di origine per stargli accanto. Ma non chiamatele "wag", hanno qualcosa di diverso nel modo di porsi.