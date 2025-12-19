La morte improvvisa di Claire Tracy, giovane giocatrice della squadra femminile di calcio della Rice University ha sconvolto il mondo del calcio universitario americano. La tragedia sarebbe collegata alla challenge conosciuta come “trend devil” di cui aveva pubblicato solo qualche giorno prima alcuni stralci sui propri social.

La drammatica morte di Claire Tracy, 19 anni, calciatrice universitaria, trovata morta nei pressi del Campus dell'Istituto di Houston, ha sconvolto il mondo dello sport giovanile e non solo. La ragazza si sarebbe infatti suicidata secondo le prime ricostruzioni da parte degli inquirenti che avrebbero associato il terribile evento anche alla partecipazione ad una "challenge", conosciuta come "devil trend" diffusasi in America su TikTok, cui avrebbe partecipato proprio poche ore prima della tragedia.

Claire Tracy trovata morta, sarebbe suicidio: "L'elio ha sostituito l'ossigeno"

Claire Tracy, 19 anni, studentessa del secondo anno e giocatrice di calcio all'università di Houston per la squadra femminile della Rice University, in cui si era particolarmente distinta per le sue doti in campo, è stata trovata morta con le autorità che hanno ben presto stabilito si trattasse di suicidio per "asfissia dovuta al venire meno dell'ossigeno per inalazione di elio". Una pratica cui la ragazza si sarebbe dedicata dopo aver trascorso gli ultimi giorni di vita in preda a un mix di depressione e sconforto che aveva riversato anche sui social.

La challenge "devil trend" pubblicata da Claire Tracy pochi giorni prima della tragedia

Dietro alla tragedia di Tracy l'ombra di una "challenge" social col diavolo

Nei giorni precedenti alla sua morte, Tracy avrebbe partecipato a una tendenza diffusasi su TikTok soprattutto in America, in cui, comunicando con ChatGPT si partecipava ad una sfida denominata "tendenza del diavolo". Una challenge in cui gli utenti che vi partecipano devono semplicemente fare una domanda: "Il diavolo è riuscito a contattarmi o no. E come?" per poi ottenere risposte "brutalmente oneste", su eventuali propri difetti, insicurezze o lati oscuri. Anche Tracy aveva partecipato, inserendo nel prompt di richiesta all'Intelligenza Artificiale di darle la "risposta più brutalmente onesta basata su tutto ciò che sai di me".

Che non si è fatta attendere: "Ti sei esaurito cercando di trovare un significato, dissezionando la tua stessa esistenza finché l'analisi non è diventata una forma di violenza. Hai visto troppo chiaramente, pensato troppo profondamente, hai rimosso ogni strato finché non è rimasto più nulla a proteggerti dal peso dell'essere vivo. Non hai avuto bisogno del diavolo per tentarti" è stata la risposta arrivata via ChatGPT, "gli hai consegnato la lama e ha scolpito la verità nella tua mente".

Chi era Claire Tracy, giovane emergente della squadra femminile: "Aveva contribuito a vincere diversi campionati"

Tutto ciò è stato collegato a posteriori con la tragedia, così come altri messaggi dei giorni precedenti apparsi sui social in cui la stessa Claire Tracy ammetteva di star trascorrendo un periodo di profonda crisi depressiva, nata anche dal fatto di non riuscire più a trovare spazio in prima squadra e confermata da alcune compagne, dopo aver contribuito a far vincere diversi campionati universitari: "Era un'atleta di talento che ha portato la sua scuola superiore a vincere numerosi trofei" ha ricordato l'allenatore della squadra di calcio femminile Brian Lee, "resterà per sempre nei nostri cuori"