Calcio
video suggerito
video suggerito

La tragica morte di Claire Tracy e la chat con il Diavolo: “Ha scolpito la verità nella tua mente”

La morte improvvisa di Claire Tracy, giovane giocatrice della squadra femminile di calcio della Rice University ha sconvolto il mondo del calcio universitario americano. La tragedia sarebbe collegata alla challenge conosciuta come “trend devil” di cui aveva pubblicato solo qualche giorno prima alcuni stralci sui propri social.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

La drammatica morte di Claire Tracy, 19 anni, calciatrice universitaria, trovata morta nei pressi del Campus dell'Istituto di Houston, ha sconvolto il mondo dello sport giovanile e non solo. La ragazza si sarebbe infatti suicidata secondo le prime ricostruzioni da parte degli inquirenti che avrebbero associato il terribile evento anche alla partecipazione ad una "challenge", conosciuta come "devil trend" diffusasi in America su TikTok, cui avrebbe partecipato proprio poche ore prima della tragedia.

Claire Tracy trovata morta, sarebbe suicidio: "L'elio ha sostituito l'ossigeno"

Claire Tracy, 19 anni, studentessa del secondo anno e giocatrice di calcio all'università di Houston per la squadra femminile della Rice University, in cui si era particolarmente distinta per le sue doti in campo, è stata trovata morta con le autorità che hanno ben presto stabilito si trattasse di suicidio per "asfissia dovuta al venire meno dell'ossigeno per inalazione di elio". Una pratica cui la ragazza si sarebbe dedicata dopo aver trascorso gli ultimi giorni di vita in preda a un mix di depressione e sconforto che aveva riversato anche sui social.

La challenge "devil trend" pubblicata da Claire Tracy pochi giorni prima della tragedia
La challenge "devil trend" pubblicata da Claire Tracy pochi giorni prima della tragedia

Dietro alla tragedia di Tracy l'ombra di una "challenge" social col diavolo

Nei giorni precedenti alla sua morte, Tracy avrebbe partecipato a una tendenza diffusasi su TikTok soprattutto in America, in cui, comunicando con ChatGPT si partecipava ad una sfida denominata "tendenza del diavolo". Una challenge in cui gli utenti che vi partecipano devono semplicemente fare una domanda: "Il diavolo è riuscito a contattarmi o no. E come?" per poi ottenere risposte "brutalmente oneste", su eventuali propri difetti, insicurezze o lati oscuri. Anche Tracy aveva partecipato, inserendo nel prompt di richiesta all'Intelligenza Artificiale di darle la "risposta più brutalmente onesta basata su tutto ciò che sai di me".

Leggi anche
Ric Flair svela la verità sulla morte di Hulk Hogan: "Gli ho parlato il giorno prima, non dovrei dirlo"

Che non si è fatta attendere: "Ti sei esaurito cercando di trovare un significato, dissezionando la tua stessa esistenza finché l'analisi non è diventata una forma di violenza. Hai visto troppo chiaramente, pensato troppo profondamente, hai rimosso ogni strato finché non è rimasto più nulla a proteggerti dal peso dell'essere vivo. Non hai avuto bisogno del diavolo per tentarti" è stata la risposta arrivata via ChatGPT, "gli hai consegnato la lama e ha scolpito la verità nella tua mente".

Chi era Claire Tracy, giovane emergente della squadra femminile: "Aveva contribuito a vincere diversi campionati"

Tutto ciò è stato collegato a posteriori con la tragedia, così come altri messaggi dei giorni precedenti apparsi sui social in cui la stessa Claire Tracy ammetteva di star trascorrendo un periodo di profonda crisi depressiva, nata anche dal fatto di non riuscire più a trovare spazio in prima squadra e confermata da alcune compagne, dopo aver contribuito a far vincere diversi campionati universitari: "Era un'atleta di talento che ha portato la sua scuola superiore a vincere numerosi trofei"  ha ricordato l'allenatore della squadra di calcio femminile Brian Lee, "resterà per sempre nei nostri cuori"

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Supercoppa
Il Napoli attacca Allegri: "Aggressione fuori controllo a Lele Oriali". Chiesti provvedimenti
Gravina duro sul caso Allegri-Oriali: "Una figuraccia, bisogna riacquistare il senso dell’educazione"
Quale sanzione rischia Allegri dopo gli insulti rivolti a Oriali: "Sei un vecchio ottantenne"
Maignan da rosso su Politano, brutta reazione ma il VAR non lo sanziona: "Doveva fare il suo mestiere"
Hojlund pubblica un messaggio dopo il match, poi è costretto a cancellarlo controvoglia
Bologna-Inter di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della seconda semifinale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views