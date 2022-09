La tempesta su Allegri ritarda il rinnovo di Conte col Tottenham: “Ha aperto al ritorno alla Juve” Il nome di Antonio Conte viene nuovamente accostato alla Juventus. In Inghilterra sospettano che il ritardo per il suo rinnovo col Tottenham sia dovuto alla possibilità di un ritorno in bianconero.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il nome di Antonio Conte nel bel mezzo della tempesta Juventus dopo la sconfitta di Monza. Il tutto con Massimiliano Allegri diretto interessato, considerato il responsabile principale di questo ennesimo inizio di stagione disastroso per i bianconeri. Il tecnico salentino, attualmente allenatore del Tottenham, è entrato nella fase di rinnovo del suo contratto con gli Spurs in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Il richiamo della Vecchia Signora però è forte e la voglia di voler risollevare nuovamente le sorti di un club e di una squadra attualmente a pezzi, è una delle missioni preferite dall'ex Ct della Nazionale italiana.

Ma non è detto che questo accada, anche per via del rapporto gelido tra lo stesso Conte e Andrea Agnelli. I questa fase però non è da escludere nulla, nemmeno le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra e che parlano di un'apertura dell'allenatore salentino per un ritorno alla Juventus per la prossima stagione. Questo comporterebbe l'esonero di Allegri e un mare di ripercussioni, soprattutto economiche, che la Juventus sarà poi chiamate a risolvere a meno di accordi contrattuali differenti. "Conte ha aperto alla Juventus" titola il Daily Star che parla proprio della voglia dei bianconeri di voler puntare nuovamente su di lui in caso di addio ad Allegri a fine stagione.

Massimiliano Allegri è chiamato a risollevare le sorti della Juventus subito dopo la sosta.

Al momento il Tottenham non vorrebbe liberarsi di Conte anche perché gli Spurs sono al terzo posto in classifica e puntano alla vittoria della Premier. Il tecnico salentino è riuscito a risistemare la squadra e dare un'identità precisa al gruppo. Ma la possibilità di poter ritornare in Italia dopo la vittoria dello Scudetto con l'Inter che ha chiuso la sua ultima esperienza nel nostro campionato, potrebbe indurlo a non rinnovare e fare ritorno lì dove ha spiccato il volo: all'ombra dell'Allianz Stadium.

Gli inglesi mettono in evidenza il fatto che sia stata già avanzata una proposta a Conte per il rinnovo, ma senza ricevere alcuna risposta: "Ha aumentato l'incertezza sul suo futuro". La sensazione è comunque quella che la Juventus non lascerà partire adesso Allegri sperando che la stagione dei bianconeri si raddrizzi. Il club si riunirà a fine anno per fare il punto della situazione e capire se sarà il caso o meno di sollevare dall'incarico il tecnico livornese e lanciarsi su un altro profilo. Il nome di Conte non è stato ancora pronunciato nell'ambiente bianconero ma un suo ritorno sicuramente non è da escludere, specie se le cose dovessero continuare ad andare male con Allegri.