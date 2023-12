La telefonata di Del Piero a Yildiz dopo il gol al Frosinone: “Ha ascoltato i suoi consigli” Yildiz sogna di fare la storia della Juventus imparando dai migliori. Del Piero è uno dei suoi grandi riferimenti e dopo il gol segnato al Frosinone l’ex capitano bianconero ha voluto congratularsi direttamente con lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il nuovo astro nascente della Juventus è Kenan Yildiz, la stellina che segue le orme di Alessandro Del Piero: contro il Frosinone è arrivato il suo primo gol in Serie A, un traguardo tanto atteso che è soltanto il primo passo di una carriera che potrebbe presto prendere il volo.

La connessione con lo storico volto bianconero è forte così come la stima che c'è tra i due. Non è un caso quindi che dopo il primo gol segnato tra i grandi il giovane turco abbia ricevuto una telefonata direttamente da Del Piero, diventato il suo grande maestro. Anche l'esultanza dopo ogni rete è la stessa, con la linguaccia che tante volte ha fatto innamorare i tifosi della Juve.

A svelare il retroscena ci ha pensato il sui procuratore, Hector Peris Ros, in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport: "Già da tempo loro due sono in contatto direttamente, si sono persino sentiti dopo il gol di Frosinone che Yildiz aveva provato tante volte in allenamento. Kenan conosce il valore di Del Piero alla Juventus e ha ascoltato i suoi consigli: immagina e sogna un cammino così. La verità è che Yildiz era pronto, è pronto e sarà pronto: fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Si prepara da quando è piccolo per diventare un top".

Il primo passo è stato compiuto con la rete al Frosinone e il benestare del suo idolo. Massimiliano Allegri gli ha concesso spazio in attacco e in cambio ha ricevuto una prestazione solida e matura, diventata una sorta di battesimo del fuoco per tutto il resto della stagione che inevitabilmente lo vedrà ancora protagonista.

Ma per il procuratore l'ascesa di Yildiz non è una sorpresa. Tutti quelli che ruotano attorno a lui, a cominciare dai suoi genitori, sono sicuri che il futuro gli riserverà soltanto grandi successi: "Lui è venuto qui per fare gol così, ma soprattutto per trionfare, per vincere campionati e Champions League: me lo immagino qui fra 10 anni. Se la Juventus vuole un numero 10, Yildiz è il numero 10: questo è il suo ruolo, è un ragazzo che fa innamorare. Lui è una combinazione perfetta fra l’estro del padre turco che per lui è un grande esempio e la disciplina della mamma tedesca: sa perfettamente quello che vuole".