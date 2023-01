La straziante verità sulle condizioni di Overmars: da “lieve ictus” a “danni irreparabili al cuore” Dopo due settimane dal malore emerge la verità sulle reali condizioni di Marc Overmars: il muscolo cardiaco ha subito lesioni permanenti e la capacità di immettere il sangue in tutto il corpo è stata ridotta in modo importante. “Ora mi concentro un passo alla volta” ha fatto sapere dall’ospedale di Anversa.

A cura di Alessio Pediglieri

Marc Overmars è ricoverato dallo scorso 30 dicembre, quando un arresto cardiaco lo aveva costretto ad entrare nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Anversa: l'ex stella olandese, 49 anni, oggi direttore tecnico dell'Anversa, aveva subito un "lieve ictus", con i primi bollettini medici che rassicuravano sulle sue condizioni generali. Purtroppo, invece, a distanza di un paio di settimane emerge la straziante verità: Marc Overmars ha subito "danni irreparabili" al cuore.

Gli ultimi aggiornamenti che arrivano direttamente dall'Olanda, dunque, hanno fatto emergere una verità ben più seria di un semplice malore cardiaco ed è emerso che le condizioni di Overmars erano più gravi di quanto diramato sin dall'inizio, a tal punto che il cuore adesso è in grado di pompare sangue solo per una frazione rispetto al suo volume normale, con parte del suo muscolo cardiaco che ha smesso di funzionare. Il che significa che la capacità di immettere il sangue in tutto il corpo è stata ridotta in modo importante – la stampa olandese parla addirittura del 70% – con il cuore che ad ogni contrazione non riesce a portare in tutto il corpo la sufficiente quantità sanguigna. Soprattutto sembra confermata l'impossibilità di curare lo scompenso che resterà come "danno permanente" al muscolo cardiaco.

Marc Overmars ai tempi della sua permanenza nella dirigenza Ajax prima dello scandalo

Marc Overmars è sempre in osservazione e sta sottoponendosi alle cure mediche, con le condizioni generali che sono lievemente in miglioramento dal giorno dell'infarto: "Devo prendermela comoda" ha detto alla stampa olandese subito dopo che è stato diramato l'ultimo bollettino, "Adesso è importante andare avanti un passo alla volta". Ciò che è emerso è che contrariamente ai rapporti medici diramati al momento dell'arresto cardiaco, le sue condizioni erano ben più gravi di quanto non fosse stato detto: "Marc Overmars, direttore degli affari calcistici della RAFC, si è ammalato la scorsa notte ed è stato ricoverato in ospedale con un lieve ictus". Questa la comunicazione ufficiale per l'ex stella Ajax, Arsenal e Barcellona, che in realtà versava in condizioni peggiori.

Per Overmars Marc si era appena concluso un difficilissimo periodo a livello personale quando a inizio 2022 era stato accusato di molestie attraverso una serie di messaggi inappropriati a diverse colleghe. Uno scandalo che lo aveva portato a lasciare il suo ruolo all'interno dell'Ajax che aveva condannato il suo comportamento come "inaccettabile". Poi, il nuovo incarico la scorsa primavera all'Anversa come direttore sportivo: "Marc e la sua famiglia si concentrano sulla sua guarigione e non desiderano commentare ulteriormente" hanno fatto sapere adesso dal club olandese. "La RAFC augura a Marc una pronta guarigione!". Di certo, per Overmars adesso inizia un nuovo capitolo della sua vita che dovrà fare i conti con le condizioni precarie del proprio cuore, mettendo a serio pericolo anche la continuazione della sua nuova carriera da dirigente sportivo.