Paura per Marc Overmars, l’ex di Ajax e Arsenal ricoverato in ospedale per un ictus Le sue condizioni di salute non sono preoccupanti, attualmente è sotto controllo medico. L’ex di Ajax, Arsenal e Barcellona aveva lasciato i ‘lancieri’ per una vicenda persona compromettente.

Marc Overmars ricoverato in ospedale per un ictus.

Un malessere improvviso poi la corsa in ospedale. Marc Overmars, 49 anni, ex ala dell'Arsenal e dell'Olanda, è attualmente ricoverato per aver subito un ictus: un malore che, per sua fortuna, lo ha colpito in forma lieve ma lo ha costretto a interrompere momentaneamente la collaborazione con il club belga Royal Antwerp. È stata la stessa società a spiegare cosa è successo senza fornire ulteriori ragguagli se non che le sue condizioni di salute non sono preoccupanti e che adesso sta molto meglio.

Overmars è arrivato in Belgio solo di recente dopo aver lasciato l'Ajax per una vicenda personale che ha creato imbarazzo e rischiato di metterlo in guai seri a livello penale: inviava "messaggi inappropriati" a colleghe, comprese foto intime molto esplicite. Una situazione che non ha lasciato alternativa ai ‘lancieri' fino alle dimissioni dell'ex calciatore dal ruolo di direttore tecnico.

L’ex calciatore ha giocato e vinto in Inghilterra con la maglia dell’Ajax.

L'ex giocatore non ha mai negato di aver commesso quegli atti e, attraverso il sito ufficiale della società olandese, chiese scuse annunciando che avrebbe lasciato il proprio incarico. "Purtroppo non mi ero reso conto che stavo oltrepassando il limite con i miei atteggiamenti – disse Overmars -. Mi scuso. Questo tipo di comportamento è inaccettabile, non c'è altra opzione che lasciare l'Ajax".

Overmars tirò una linea rispetto al passato e provò subito a ripartire. Lo ha fatto a marzo scorso ad Anversa anche se il suo ingaggio non è stato indolore: alcuni sponsor hanno interrotto la partnership con il club poco dopo il suo ingaggio ufficiale. Sotto la sua gestione sono stati presi gli ex Tottenham, Toby Alderweireld e Vincent Janssen. Il Royal Antwerp è attualmente terzo nel campionato belga, staccato di 10 punti dalla capolista Genk.

La carriera di Overmars è sempre stata caratterizzata da discese ardite e risalite, momenti di gloria e poi di buio totale. Con la maglia dell'Ajax ha vissuto il momento migliore: ha messo in bacheca tre titoli e una Champions League. All'Arsenal ha giocato per tre stagioni segnando 40 gol in 142 presenze in tutte le competizioni e conquistato un titolo di Premier League e una FA Cup. Chiusa l'esperienza londinese s'è trasferito al Barcellona, s'è ritirato nel 2004 dopo un'esperienza spesso scandita dagli infortuni. In nazionale ha raccolto 86 presenze, segnando 17 gol.