Fabian Caballero è morto durante una partita a calcetto: l’ex Arsenal è collassato in campo L’ex attaccante di Arsenal e Dundee Fabian Caballero è morto a 46 anni mentre giocava a calcetto con gli amici ad Asuncion in Paraguay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Fabian Caballero è morto a 46 anni in Paraguay per quello che le fonti locali riferiscono essere stato un infarto mentre giocava a futsal, ovvero a calcetto. L'ex attaccante argentino-paraguaiano dell'Arsenal e del Dundee, che si era guadagnato il soprannome di ‘Tyson' nel corso della sua carriera durata quasi 20 anni, è collassato in campo mentre giocava con alcuni amici. La notizia è stata confermata dalla Federcalcio paraguaiana con una nota: "La Federazione calcistica paraguaiana esprime profondo rammarico per la scomparsa dell'ex calciatore Fabian Caballero, che ha avuto una carriera eccezionale sia nel calcio paraguaiano che all'estero. Accompagniamo la famiglia e gli amici in questo momento difficile".

La carriera di Fabian Caballero: il punto più alto con Arsenal e Dundee

Caballero ha avuto una carriera lunga ben 19 anni, giocando in Argentina, Paraguay, Inghilterra, Scozia, Corea del Sud, Cipro, Cile, Grecia e Guatemala. Il punto più alto lo ha raggiunto nel 1998, quando a 20 anni è stato prestato dal Cerro Porteño all'Arsenal, andando a condividere lo spogliatoio con i vari Bergkamp, Anelka, Kanu e Vieira. Con i Gunners ha disputato una sola partita di Premier League, subentrando dalla panchina nel pareggio per 1-1 in casa contro il Middlesbrough nel novembre 1998. È inoltre sceso in campo anche nella sconfitta per 5-0 nel quarto turno della Coppa di Lega contro il Chelsea, nonché nella vittoria per 4-2 nel terzo turno della FA Cup contro il Preston. Ben più importante il contributo dato in quella stagione alla squadra riserve dell'Arsenal, segnando 8 gol in 16 presenze.

Nel 2000 – dopo aver vinto la classifica marcatori nel Torneo Apertura paraguaiano con 13 gol, mentre giocava per il Club Sol de America – Caballero ha poi firmato con il club scozzese del Dundee, dove è rimasto per cinque anni diventando un idolo dei tifosi e venendo eletto giocatore dell'anno del club nel 2003/04. Con la maglia biancoblù ha giocato in Europa nella Coppa Intertoto del 2001 e ha perso in finale la Coppa di Scozia nel 2003, allorquando il Dundee venne sconfitto 1-0 dai Rangers. Caballero ha segnato 27 gol in 128 presenze in tutte le competizioni col club scozzese: è stato quello il periodo migliore della sua carriera.

Caballero è morto mentre giocava a calcetto con gli amici: aveva 46 anni

Il cuore ha tradito Caballero mentre giocava a futsal con gli amici nella capitale del Paraguay Asuncion. La notizia è immediatamente arrivata in Europa, dove Arsenal e Dundee hanno rivolto l'ultimo saluto al loro ex giocatore, che si era fatto ben volere da tutti al di là delle sue prestazioni in campo.

Fabian Caballero in una foto dello scorso anno: l'ex attaccante è morto a 46 anni

L'ex compagno di squadra del Dundee Steve Lovell ha ricordato con affetto e dolore Caballero: "Sono devastato nell'apprendere la notizia della scomparsa di Fabian. Era il beniamino dei tifosi ed è facile capire perché. Era un giocatore così dotato e non ho mai più avuto il privilegio di giocare con qualcuno come lui. RIP Fab".