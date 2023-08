La strana reazione di Cristiano Ronaldo al gol decisivo di un compagno: chiede di annullarlo Da diverse ore sui social si discute sulla strana reazione di Cristiano Ronaldo al gol decisivo di un compagno: chiede di annullarlo o vuole intestarsene la paternità?

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo finisce sempre sotto la lente d'ingrandimento, che sia in Inghilterra, in Spagna, in Italia o in Arabia Saudita. Il fuoriclasse portoghese è stato protagonista di una lite furiosa con l’arbitro e di un gesto con un tifoso a bordo campo nonostante l'Al-Nassr si sia qualificato in rimonta alla Champions asiatica battendo 2-1 lo Shabab Al Ahli.

Oltre a questa reazione alquanto scomposta di CR7, c'è stato anche un episodio che nelle ore successive al match è diventato tema di discussione. Al 90′ l'Al-Nassr era bloccato sul 2-2 ma nel recupero Talisca e Brozovic hanno messo in cassaforte la vittoria per 4-2 e la qualificazione.

In occasione del terzo gol, quello di Anderson Talisca, il cinque volte Pallomne d'Oro ha alzato il braccio dopo che il compagno ha schiacciato di testa verso la porta la rete del vantaggio. Un momento davvero singolare, perché non vi era nessun tipo di ragione per un gesto del genere.

I più maliziosi hanno pensato che Ronaldo stesse segnalando un fuorigioco del suo compagno mentre guardava verso il guardalinee ma poco dopo è corso ad abbracciare Talisca, che ha spianato la strada per la qualificazione alla Champions asiatica.

Altri, invece, hanno pensato che abbia fatto quel gesto per intestarsi la paternità della rete come accaduto con la nazionale portoghese qualche mese fa. Sono entrambe ipotesi molto bizzarre ma che si stanno rincorrendo sui social da qualche ora perché davvero nessuno si spiega perché CR7 abbia alzato la mano in quel preciso momento.

La squadra di CR7 e Brozovic era in difficoltà e serviva una rete per sbloccare la situazione. Davvero non c'è una spiegazione plausibile per quel gesto ma non è detto che sarò lo stesso Ronaldo a raccontarlo. Chi lo sa.

L'Al-Nassr tornerà in campo venerdì per affrontare l'Al Fateh nella Saudi Professional League.