La storia di Nico Williams, il giocatore che non ha fatto vedere palla a Di Lorenzo in Italia-Spagna Nico Williams deve tutto ai suoi genitori, che hanno affrontato un viaggio terribile al quale sono costrette molte persone che dall'Africa cercano di arrivare in Europa.

A cura di Gabriele Mento

Nico Williams è stato il protagonista di Italia-Spagna, con Di Lorenzo che per 80 minuti non è riuscito in nessun modo a contenere il giovane attaccante spagnolo. Williams ha ricevuto anche il titolo di Mvp della partita, con un suo cross che ha propiziato il gol che ha dato la vittoria alla Spagna. A soli 22 anni, è già stato protagonista all'Athletic Bilbao, dove gioca insieme al fratello Iñaki. Ma la storia della sua famiglia parte da un viaggio della speranza, con i genitori che per regalare un futuro migliore alla propria famiglia hanno dovuto attraversare il deserto del Sahara a piedi.

La storia della famiglia di Nico Williams

María Comfort Arthuer e Félix Williams sono i genitori di Nico e Iñaki. Si sono conosciuti negli anni '90, e insieme decisero di emigrare in cerca di un futuro migliore. Per arrivare in Spagna, hanno affrontato una vera odissea, attraversando gran parte del Sahara a piedi nudi, con la donna incinta di Iñaki, il fratello maggiore di Nico. Quando sono arrivati in Marocco, sul punto di passare la frontiera, i due sono stati arrestati e hanno rischiato di essere deportati. Solamente grazie all'aiuto di un avvocato, sono riusciti a evitare l'espulsione mentendo sulla loro provenienza, riuscendo a ottenere il permesso di asilo raccontando di provenire dalla Liberia. "Mio padre ha problemi ai piedi per aver dovuto camminare sulla sabbia a 40, 50 gradi. Le persone morivano e dovevano seppellirle e continuare a camminare. Hanno pagato i trafficanti di esseri umani, e a un certo punto gli hanno detto che il viaggio era finito lì" ha raccontato Iñaki alla stampa spagnola.

Dopo che la famiglia si è stabilita in Spagna, si è trasferita a Pamplona, dove è nato Nico. Vista la necessità di entrambi i genitori di passare molto tempo fuori casa per lavorare, Nico è stato praticamente cresciuto dal fratello Iñaki, otto anni più grande di lui. Dal 2021, giocano entrambi all'Athletic Bilbao, mentre ai Mondiali di Qatar 2022 sono diventati la seconda coppia di fratelli a partecipare a un Mondiale con due nazionali diversi dopo i fratelli Boateng, con Iñaki che ha scelto di rappresentare il Ghana, suo paese d'origine.