La storia di Mitrovic: un infortunio gli ha stroncato la carriera, ora è un imprenditore straricco Marko Mitrovic era un talento pronto a esplodere nel Chelsea. La sua vita è cambiata due volte: quando si è infortunato alla caviglia e quando lo specialista gli ha dato un suggerimento terapeutico. Su quello ha costruito un business milionario.

Marko Mitrovic ha costruito la sua fortuna con l’attività imprenditoriale.

Un brutto infortunio alla caviglia ne ha decretato la fine della carriera ma grazie a quell'incidente di percorso Marko Mitrovic e al suggerimento di una specialista ha trovato la sua fortuna. Nel 2008 l'ex attaccante svedese lasciò Malmö e salì sul volo che lo portò in Inghilterra, al Chelsea, dove divenne una delle stelle dell'accademia giovanile.

È arrivato sulla soglia della prima squadra ma il destino ha deviato il corso della sua esperienza professionale: mette in bacheca la FA Youth Cup con i Blues poi, complici le condizioni fisiche precarie, dice basta e lascia il club prima della scadenza naturale del contratto. Non se la sente di continuare se non può rendere al massimo ma non appende subito le scarpette al chiodo. Anzi, gioca in Italia indossando la maglia del Brescia ma non riuscirà mai più a riprendersi: una serie di operazioni subite a causa di problemi seri ai legamenti della caviglia caleranno su di lui e sulla passione per il calcio come un sentenza. Deve smettere.

A Mitrovic, però, non crolla il mondo addosso: si scansa ed entra in un'altra dimensione, ritagliandosi un'altra opportunità di lavoro e di vita che diventerà, poco alla volto, business, giro di affari incrementato e fortuna personale in termini economici. Assieme al fratello ha fondato una società (Arktis Naturals) che è divenuta una dei produttori mondiali di manufatti, a scopo medico o cosmetico, a base di CBD. Cos'è? È una fitomolecola estratta principalmente dai fiori e dalle foglie delle piante di canapa conosciuta come cannabinoide non psicoattivo che può essere usata anche a scopo medicinale-terapeutico per trattare psicosi, vuoti di memoria e disturbi come epilessia e schizofrenia.

Progettato pensando agli atleti, il marchio CBD che Mitrovic ha lanciato sul mercato una gamma di prodotti pensati per sport, con l'obiettivo di aiutare gli atleti a massimizzare fattori fondamentali come sonno e recupero alla base delle migliori prestazioni.

Cosa ha acceso la più classica lampadina nella testa dell'ex calciatore? Testare personalmente gli effetti del CBD. Gli è capitato nel periodo più difficile della carriera di calciatore, quando cercava soluzioni per superare l'infortunio alla caviglia. Stanco e disilluso, Mitrovic parla con il chirurgo americano Richard Steadman che gli consiglia di adottare quel trattamento medico. I risultati sono straordinari e l'ex calciatore ha l'intuizione che gli cambia (ancora) la vita.

Oggi Mitrovic a Dubai assieme alla compagna, in Svezia ci torna saltuariamente e, al netto delle fluttuazioni e della corrente del mercato, ha un incasso previsto di 5 milioni di sterline (circa 6 milioni in euro) che, in base ad alcune stime l'anno prossimo dovrebbe addirittura triplicarsi.