La storia dell'arbitra sospesa per un video compromettente "creato con l'intelligenza artificiale" Calcio turco dentro lo scandalo all'indomani della diffusione di un video a luci rosse che riprenderebbe l'osservatore arbitrale Orhan Erdemin e l'arbitra Elif Karaarslan: entrambi subito sospesi, rischiano la radiazione a vita. Ma il filmato potrebbe essere un clamoroso falso, creato con l'intelligenza artificiale: "immagini sfocate, un video creato con intenzioni malevole, appartenente a persone e situazioni diverse".

A cura di Alessio Pediglieri

Calcio turco nella bufera all'indomani della decisione da parte della Federazione di aver sospeso l'osservatore arbitrale Orhan Erdemin e l'arbitra Elif Karaarslan filmati mentre facevano sesso, in un videotape a luci rosse che è diventato pubblico. Per la 24enne è scattato lo stop per 90 giorni, mentre per l'ex arbitro FIFA una sospensione di 45 giorni ma per entrambi incombe la pena della squalifica a vita. Intanto, è scattata immediatamente la difesa da parte di Karaarlan, che sostiene la cospirazione nei confronti della ragazza con un video manipolato attraverso l'intelligenza artificiale: "Non sono io, è tutto contraffatto".

Il videotape a luci rosse: lo scandalo e la squalifica

Elif Karaarslan, 24 anni arbitra ed ex giocatrice del Besiktas, e l'osservatore degli arbitri della Super League, Orhan Erdemir, 61 anni, sono stati squalificati da parte della Federcalcio che ha utilizzato subito il pugno duro davanti allo scandalo che ha messo in imbarazzo mondiale il calcio turno. Il collegio arbitrale della Federazione calcistica turca ha confermato che i ricorsi sono stati respinti e l'arbitra è stata immediatamente sospesa per 90 giorni dalle attività calcistiche mentre a Erdemir è stata inflitta una sospensione di 45 giorni. Il tutto a seguito della diffusione di un sex tape in cui la coppia compare mentre fa sesso e diventato pubblico. Se dovessero venire confermate le accuse, le sospensioni temporanee si trasformerebbero in squalifiche a vita.

La difesa di Karaarslan : video contraffatto con l'intelligenza artificiale

La linea di difesa dell'arbitra 24enne è stata immediata e perentoria: tutto falso, quel video è stato contraffatto. A sostenerlo i legali della ragazza che il filmato incriminato sia stato adeguatamente manipolato in modo tale da far apparire Karaarslan in situazioni compromettenti, quando invece non è lei la persona ripresa: "Dal punto di vista legale dovrò affrontare una lunga strada, ma la vincerò nel modo più forte e determinato", ha affermato Karaarslan. "Non sono io, quando me l'hanno detto ho iniziato a piangere, non sono cose che farei. Sosterrò la mia causa fino alla fine. Sono solo una dei tanti che sta subendo danni, spero solo di essere l'ultima".

Uno degli avvocati di Karaaslan ha spiegato cosa sia accaduto: "Un video montato non originale, creato interamente tramite intelligenza artificiale: l'immagine non è nitida e le parti coinvolte nella relazione sono state completamente modificate al computer. E' un video creato con intenzioni malevole e deliberate, appartenente a persone completamente diverse: le accuse riguardanti il ​​processo in corso sono completamente contrarie alla verità"

Erdemin coinvolto nello scandalo: carriera finita

Se per la giovane 24enne arbitra si è iniziata una durissima battaglia per ristabilire la verità, per il 61enne osservatore arbitrale Orham Erdemin appare solo il sentimento dello sconforto e della rassegnazione: "La mia carriera di ex arbitro e oggi di osservatore, che ho orgogliosamente portato avanti per oltre 30 anni senza una sola macchia, è stata stravolta. La mia reputazione agli occhi della mia famiglia, dei miei amici e della comunità arbitrale oramai è completamente distrutta" ha amaramente dichiarato Erdemin, ex arbitro della FIFA tra il 1999 e il 2002.