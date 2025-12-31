La squadra di stelle a parametro zero da gennaio 2026: da Lewandowski e Bernardo Silva a Vlahovic e Dybala

Ecco una formazione da sogno composta da free agent di altissimo livello che possono cambiare squadra a zero dal 1 febbraio 2026: da Neuer a Bernardo Silva e Lewandowski, un undici forte e di grande esperienza senza spendere un euro per i cartellini.

Ogni sessione di mercato invernale porta con sé l’opportunità di rinforzare la propria squadra senza versare un euro per il cartellino.

Tra i calciatori in scadenza di contratto a giugno, emerge una selezione di stelle che, se schierate insieme, formerebbero un undici titolare da sogno, capace di competere ai massimi livelli grazie a esperienza, talento e leadership.

Parametri zero del 2026: la squadra ideale di Free Agent da Neuer a Benzema e Lewandowski

Tra i pali, la scelta cade su Manuel Neuer, autentica autorità tra i pali con il Bayern Monaco e la Germania, capace di comandare la difesa con sicurezza e lucidità nonostante l’età. La linea difensiva unisce esperienza e solidità: Dani Carvajal come terzino destro garantisce affidabilità, mentre al centro si affiancano Antonio Rüdiger e Kalidou Koulibaly, due difensori temibili in uno contro uno e nel gioco aereo, pronti a gestire le sfide più dure.

Il centrocampo unisce forza fisica e intelligenza tattica. Leon Goretzka incarna il ritmo e l’inserimento continuo, mentre Bernardo Silva orchestra il gioco con precisione, offrendo soluzioni immediate e mantenendo la squadra equilibrata e fluida. Accanto a loro, Luka Modric rappresenta la saggezza e la visione di gioco di un veterano che continua a fare la differenza nonostante i 40 anni.

In attacco, Sadio Mané porta velocità e istinto, Paulo Dybala imprevedibilità e classe nel collegare le linee, mentre Karim Benzema e Robert Lewandowski garantiscono gol da veterani e continuità in area. Come alternativa offensiva, Dusan Vlahovic combina forza e potenzialità futura.

Questa formazione di free agent combina campioni con titoli di Champions League, Palloni d’Oro e oltre 1.200 gol complessivi, creando un undici di livello straordinario. Una squadra pronta a far sognare qualsiasi club ambizioso, dimostrando che, con la giusta strategia, il mercato dei svincolati può offrire opportunità straordinarie.