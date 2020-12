Il Wolverhampton ha deciso di tutelare completamente i propri giocatori dai rischi del Covid-19. Il club inglese, che nella giornata di domani, 27 dicembre, sarà impegnato nel posticipo di Premier League contro il Tottenham di Mourinho, ha chiesto ai propri calciatori di non recarsi più al supermercato. Una decisione insolita ma comunque che rientra nelle scelte preventive prese dalle varie società calcistiche che in questo periodo sono parecchio esposte al rischio contagi per quanto riguarda i propri tesserati.

"Quando inizierà a migliorare la situazione, daremo il via libera per andare a fare la spesa" ha detto il tecnico dei Wolves, Nuno Espirito Santo. "Il nostro staff cucina ci ha detto tutto il necessario di cui abbiamo bisogno" ha proseguito l'allenatore dei ‘Lupi' che ha specificato come questa sia una decisione necessaria per evitare il contagio per i giocatori e tutte le persone che sono intorno a loro: "Si tratta di proteggere noi stessi – ha detto – Ci sono così tante persone che si prendono cura di noi".

Una condizione resa necessaria soprattutto dopo la diffusione della nuova variazione del Coronovirus di cui tutti sono preoccupati.

Una condizione resa necessaria soprattutto dopo la diffusione della nuova variazione del Coronovirus di cui tutti sono preoccupati. I giocatori e le loro famiglie non dovranno più andare ai supermercati per un breve periodo di tempo, fin quando la situazione non tornerà alla normalità, sarà la società a provvedere affinché abbiano tutto il necessario. Nel turno natalizio di Premier, i Wolves dovranno affrontare il Tottenham di Mourinho.