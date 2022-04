La sorprendente confessione di Balotelli, appello in diretta TV: “Chiamami, firmo subito” Intervenuto in diretta TV per commentare la semifinale di Champions League tra City e Real Madrid Mario Balotelli ha fatto una sorprendente rivelazione all’amico Sergio Aguero facendo un vero e proprio appello al club nel quale vorrebbe giocare prima di chiudere la carriera.

A cura di Michele Mazzeo

Mario Balotelli fa ancora parlare di sé. Questa volta però l'attaccante italiano che attualmente gioca in Turchia con l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella non è finito sotto i riflettori per un comportamento sopra le righe o per una grande giocata in campo, bensì per una sorprendente confessione fatta in diretta TV all'amico Sergio Aguero che ha fatto molto scalpore soprattutto in Sudamerica (dove l'ex centravanti della Nazionale è molto amato).

Collegatosi in diretta TV durante la trasmissione Watch Party di ESPN Argentina che ha visto il Kun commentare la semifinale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid insieme a diversi ospiti, tra cui proprio l'ex compagno ai tempi del City, Mario Balotelli ha svelato la squadra nella quale vuole giocare prima di chiudere la carriera. Tra i due c'è un grande rapporto di amicizia e così Aguero ne ha approfittato per fare qualche domanda di mercato al 31enne bresciano che ha risposto senza peli sulla lingua facendo sognare i tifosi del Boca Juniors immediatamente scatenatisi sui social network dopo quello che è sembrato essere un vero e proprio appello rivolto al presidente della società Xeneize, Juan Roman Riquelme.

Dopo aver ricordato i vecchi tempi infatti Aguero ha chiesto a Balotelli quale fosse il suo club argentino preferito e se gli piacerebbe giocarci. La risposta di Supermario ha sorpreso anche l'amico: "Mi piace il Boca. Mi piacerebbe giocare lì un giorno. Se mi chiama Riquelme ci vado subito" è stata infatti la sorprendente rivelazione dell'attaccante italiano. Lo stesso centravanti ha poi spiegato da dove nasce la sua passione per la formazione argentina: "Tutti i bambini in Europa sono cresciuti guardando i video di Maradona, di Riquelme a Boca. Quando ero piccolo conoscevo già il Boca attraverso Maradona e Riquelme" le sue parole a riguardo.

Ma la chiosa finale è quella che ha fatto esplodere definitivamente l'entusiasmo dei tifosi della squadra Xeneize che hanno interpretato quel "Almeno un anno della mia vita voglio farlo al Boca" come un vero e proprio appello al club. E chissà se dopo la Turchia la carriera da giramondo di Mario Balotelli a questo punto farà tappa in Argentina, a Buenos Aires, per diventare l'idolo della Bombonera.