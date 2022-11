La sfuriata di Mourinho un assist alla Juventus: Karsdorp nella lista per il mercato di gennaio Rick Karsdorp messo sul mercato da Mourinho e la Juventus sarebbe già in agguato in vista del mercato di gennaio.

A cura di Vito Lamorte

La sfuriata di Mourinho ha messo Rick Karsdorp sul mercato e in agguato ci sarebbe già la Juventus. Il club bianconero starebbe facendo un pensierino al laterale olandese, perché ha bisogno di rinforzare la fascia destra ed è alla ricerca di occasioni low cost per il mercato di gennaio.

Il laterale olandese della Roma è un profilo che può essere interessante per la Vecchia Signora e quanto accaduto dopo il match contro il Sassuolo tra il calciatore e il suo tecnico può aprire scenari insperati in vista della prossima sessione di mercato.

Dopo l'ultima partita giocata dai giallorossi il 27enne ex Feyenoord è finito nel mirino del suo tecnico, che senza mai nominarlo lo ha attaccato prima in diretta tv e poi in conferenza stampa con parole durissime: il suo agente ha chiesto chiarimenti al tecnico e alla società ma ieri il calciatore si è allenato col gruppo senza problemi.

Molto difficile che arrivi una cessione definitiva, visto che il giocatore della Roma ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2025, ma i bianconeri starebbero pensando ad un prestito con un eventuale riscatto da datare nel prossimo futuro. Il laterale olandese ha uno stipendio sostenibile (2 milioni di euro) e potrebbe colmare una lacuna che c'è in rosa senza spendere molto.

I bianconeri sono alla ricerca di un'alternativa a Juan Cuadrado, che a 34 anni non può giocare tutte le partite allo stesso livello, e oltre al nome di Karsdorp c'è anche quello dell'ex Fiorentina Alvaro Odriozola nella lista della spesa per la sessione invernale.

Al momento non c'è nessun contatto diretto ma la Juventus, secondo quanto riportato La Gazzetta dello Sport, starebbe provando a intavolare un discorso con il procuratore, Johan Henkes dell’agenzia H2, per i prossimi giorni.

La sosta potrebbe anche velocizzare la situazione e quella del Mapei Stadium potrebbe essere stata l'ultima apparizione con la maglia giallorossa.