La Serie A vuole cambiare l’orario delle partite serali: il motivo sono i bambini

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, in un’intervista ha dichiarato che proporrà in futuro un cambio d’orario per le partite serali: “Fosse per me si inizierebbe alle 20”.

L'orario delle partite serali della Serie A potrebbe cambiare. La rivoluzione sarebbe vera. Il presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli in una lunga intervista, nella quale ha parlato anche di Milan-Como che si disputerà a Perth nel prossimo mese di febbraio, ha dichiarato che nelle sue intenzioni ci sarebbe pure quella di modificare l'orario dell'anticipo serale del sabato e del canonico posticipo, oltre che del Monday Night che vorrebbe spostare dalle 20:45 alle 20.

La proposta di Simonelli: "Fosse per me si inizierebbe alle ore 20"

Gli slot orari della Serie A sono ormai abituali. Si gioca alle 12:30, alle 15, alle 18 e alle 20:45. Talvolta il venerdì o il lunedì c'è un match alle 18:30. Il presidente Simonelli, parlando al ‘Corriere della Sera', ha dichiarato che tra i suoi propositi c'è anche quello di modificare l'orario delle partite delle 20:45: "Vorrei far appassionare maggiormente i giovani che sono distratti dai social. Le partite non possono iniziare alle 20:45. Devono cominciare prima al fine di attrarre i clienti del futuro. Dipendesse da me fisserei il fischio d'inizio alle ore 20". Il cambiamento sarebbe epocale.

Milan-Como si giocherà in Australia, a febbraio

Simonelli inoltre è tornato su Milan-Como, la partita di Serie A che all'inizio del 2026 si potrebbe disputare a Perth, in Australia. Perché l'8 febbraio, data dell'incontro, lo stadio di San Siro sarà impegnato per le Olimpiadi di Milano-Cortina. L'ok è stato già dato dalla FIGC, ora servono però quelli di Uefa e FIFA: "La Figc ci ha dato semaforo verde ed essendo Gravina vicepresidente Uefa confido che ce lo fornisca anche Ceferin. Quanto alla Fifa, Infantino mi ha ascoltato con attenzione. Del resto, San Siro non sarà disponibile a causa delle Olimpiadi invernali".

Il presidente della Lega Serie A aggiunge che avrebbe voluto far disputare tutta la prima giornata di campionato all'estero, ma non è stato possibile. Ma l'idea non è tramutata per il futuro: "Mi sarebbe piaciuto disputare tutta la prima giornata lontano dall’Italia: negli Usa, avevo ricevuto una proposta economica. Sarebbe bello poterlo fare in futuro, quando magari ci saranno regole più permissive".