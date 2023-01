La serata speciale di Akrour: a 48 anni entra in campo contro il Lione e fa la storia Nassim Akrour segna un record nella Coppa di Francia. L’attaccante algerino è entrato in campo nella sfida contro il Lione a 48 anni compiuti: è il più anziano in attività nel calcio transalpino.

A cura di Fabrizio Rinelli

Foto: @leparisiensport

Il Lione non ha avuto molti problemi questa sera in Coppa di Francia. La squadra allenata da Blanc è riuscita a battere in maniera molto agevole lo Chambery, formazione che milita nello Championnat National 3, ovvero la quinta divisione francese. Il 3-0 visto in campo non ha lasciato molti dubbi ed era ampiamente prevedibile alla vigilia che il Lione potesse portare a casa tre punti agevolmente. La tripletta di Lacazette ha segnato una serata speciale per il giocatore che però è stato parzialmente oscurato anche da un altro giocatore.

Precisamente un attaccante che non milita nel Lione, bensì proprio nello Chambery. Non uno qualunque dato che si tratta del giocatore più anziano in attività nel calcio professionistico transalpino: Nassim Akrour. Si tratta di un attaccante algerino che sulla carta d'identità mostra chiaramente la sua data di nascita: 10 luglio 1974. Per farla breve, Akrour ha 48 anni e il suo ingresso in campo ha fatto la storia del calcio francese. Il giocatore ha già giocato due gare della Coppa di Francia, ma nei sedicesimi mai nessuno aveva mai giocato alla sua età.

Ad andarci vicino, in verità, era stato in realtà André Simonyi che si fermò a 46 anni e 315 giorni mentre Akrour ha giocato segnando questo piccolo record a 48 anni e 195 giorni. Un giocatore che in carriera ha comunque vestito maglie importanti come Le Havre, Grenoble e Troyes e che in questo momento sta vivendo una sorta di seconda giovinezza. Contro il Lione è entrato al minuto 63 mostrando grande impegno e tenacia nel riuscire ad avere la meglio sul resto dei 21 presenti in campo: tutti più giovani di lui.

"Finché mi diverto in campo, voglio continuare” aveva detto prima della gara confidandosi davanti alle telecamere. La scena più curiosa del suo ingresso in campo che però è stato povero di spunti degni di nota, è stato il gesto fatto dal 19enne Ryan Cherki. Il giocatore del Lione, non appena ha visto entrare in campo Akrour, non ha esitato ad andare a salutarlo per mostrargli il suo rispetto. E non è stato l'unico. Motivo per cui la sua è stato davvero una serata speciale, come se fosse tornato indietro nel tempo. Bomber soprattutto in Ligue 2 dove ha segnato quasi 100 gol.