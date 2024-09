video suggerito

La scusa di Theo Hernandez e Leao dopo aver disertato il cooling break del Milan: è debolissima Hernandez e Leao non hanno partecipato al cooling break con il resto del Milan contro la Lazio, per motivi legati alle tempistiche del loro ingresso in campo. La versione dei giocatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Theo Hernandez e Rafa Leao hanno fatto discutere in Lazio-Milan con la loro decisione di non partecipare al cooling break, restando in disparte rispetto al gruppo. Come hanno giustificato la scelta di non avvicinarsi a Fonseca e agli altri compagni per ricevere eventuali indicazioni sulla partita? Il francese ha motivato tutto, facendo riferimento alle tempistiche dell'ingresso in campo.

Perché Hernandez e Leao non hanno partecipato al cooling break, la scusa di Theo

Nel dopo partita infatti Theo ai canali ufficiali del Milan ha chiarito: "Siamo entrati da due minuti in campo e non avevamo bisogno di fare cooling break perché eravamo pronti per aiutare la squadra per tentare di vincere la partita. Non è niente di che contro la squadra o l’allenatore, siamo tutti insieme". Una spiegazione, che ha trovato d'accordo anche Leao che ha messo "like" al post in questione. E Hernandez ha poi chiosato: "La gente parla e dice un sacco di robe che non sono vere. Io e Rafa siamo sempre con la squadra e pronti per aiutare, questo è quello che è importante".

Dietro la scena molto forte, a detta dei due non ci sarebbe una presa di posizione per la scelta di Fonseca di spedirli inizialmente in panchina, ma solo il fatto di essere ormai già stati istruiti sul da farsi in campo. In realtà però sembra a tutti gli effetti una vera e propria scusa, visto che a prescindere dalla possibilità di ricevere o meno indicazioni, i cooling break sono delle occasioni anche per fare gruppo. Soprattutto poi in una partita tirata come quella di Roma.

Fonseca sposa la linea di Hernandez e Leao dopo Lazio-Milan

Anche Fonseca nel post partita, ha sposato questa linea per non alimentare ulteriori polemiche: "Innanzitutto non ci sono problemi con Theo Hernandez e Leao, non creiamo casi perché in questa settimana ho parlato con entrambi spiegando la mia scelta, che hanno accettato. Non ho visto che sono rimasti in campo durante il cooling break, ma erano entrati da due minuti e non avevano bisogno di fermarsi o di indicazioni. La reazione dei giocatori all'ingresso in campo è stata positiva, quindi non creiamo problemi che non ci sono".

Il like di Leao alle parole di Theo Hernandez

Cosa farà il Milan con Hernandez e Leao dopo il cooling break

Cosa succederà ora a Hernandez e Leao? Il Milan prenderà provvedimenti nei loro confronti? Stando a quanto trapela dal club, non ci sarà alcuna sanzione né disciplinare né di natura economica per i due calciatori.