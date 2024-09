video suggerito

Leao salva Fonseca contro la Lazio: appena entrato segna il gol del definitivo 2-2 del Milan Primo tempo di marca rossonera con il gol di Pavlovic, ma nella ripresa la Lazio si scuote: Castellanos e Dia ribaltano il match prima del pareggio di Leao, dopo pochi minuti dall’entrata in campo, su assist di Abraham. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il primo tempo ha visto il Milan rivoluzionato da Fonseca chiudere in vantaggio grazie alla rete di testa di Pavlovic su corner. Lazio impalpabile per quasi un'ora, poi la scossa con Castellanos e Dia che in una manciata di minuti a inizio ripresa ribaltano il match. Solo dopo Fonseca cambia e Leao, appena entrato, salva tecnico e Milan con la rete del definitivo 2-2 che evita il 2° KO consecutivo prima della pausa.

Milan subito in vantaggio con la Lazio, Pavlovic di testa

Fonseca rivoluziona il Milan per la trasferta dell'Olimpico dove affronta la Lazio di Baroni. Per una sfida che appare già uno spartiacque che il tecnico portoghese affronta con le sue scelte forti che vedono Theo e Leao subito in panchina dal 1′. Ad aver ragione è l'allenatore rossonero con un Milan ben messo in campo che schiaccia subito la Lazio e ha il merito di trovare subito il gol del vantaggio alla prima occasione: cross di Pulisic su angolo e incornata di Pavlovic. Tanto basta per frenare l'impeto della Lazio che prova la replica ma resta sterile sulla trequarti, senza mai impensierire Maignan.

Castellanos, unica punta della Lazio non entra mai in partita malgrado la scelta di mettergli alle spalle un tridente con Dia in mezzo nelle idee di Baroni avrebbe dovuto creare maggior raccordo tra i reparti in avanti. Tuttavia, la manovra resta difficile, il fraseggio lento e il gioco inefficace, con il Milan che gestisce senza patemi tutta la prima parte di partita.

Castellanos accende la Lazio, Diaz ribalta il match

Nella ripresa la Lazio prova a restare in partita rientrando nel match con ritmi più sostenuti con gli inserimenti di Isaksen e Marusic per Baroni mentre Fonseca insiste con l'undici iniziale. L'effetto positivo è immediato con una azione in velocità che Castellanos finalizza nel migliore dei modi con il 2° gol in campionato, con la difesa rossonera non impeccabile. Che si fa superare ancora qualche istante più tardi con Dia, l'ex Salernitana che in una azione di rimessa ribalta il match facendo esplodere l'Olimpico per il 2-1.

Fonseca cambia, dentro Theo e Leao e il Milan pareggia

Con una Lazio in trance agonistica, il Milan si scuote con i cambi di Fonseca che finalmente mette dentro 4 cambi contemporanei tra cui Theo e Leao, ma è Abraham a dare la sveglia con l'assist per il portoghese che supera Provedel e rimette in piedi una partita che sembrava compromessa. Alla fine arriva un punto per entrambi con chiaroscuri da risolvere sia nel Milan di Fonseca sia nella Lazio di Baroni.