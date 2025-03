Lecce-Milan il risultato live della partita di Serie A 2024-2025

17:45 Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Via del Mare. A dirigere questo Lecce-Milan sarà Daniele Doveri (sezione di Roma 1), coadiuvato da Vittorio Di Gioia (Nola) e Francesca Di Monte (Chieti). IV Ufficiale Luca Massimi (Termoli), VAR Daniele Chiffi (Padova) e AVAR Valerio Marini (Roma 1).

Il Milan ha perso solo due dei 37 precedenti contro il Lecce in Serie A (22 vittorie, 13 pari). Tra le squadre affrontate almeno 30 volte nel massimo campionato, solo contro la SPAL (97%) i rossoneri vantano una percentuale di match senza sconfitte più alta che contro i giallorossi (95%).

Mister Conceição stravolge invece un po’ l’undici titolare rossonero, come ci si aspettava. In porta Sportiello sostituisce lo squalificato Maignan, in difesa tocca invece a Thiaw rimpiazzare l’assente Pavlovic (espulso contro la Lazio). In panchina tre titolarissimi come Fofana, João Félix e Leão, confermatissimo invece Gimenez quale unica punta, con Reijnders avanzato sulla trequarti.

Rispetto al precedente turno di campionato contro la Fiorentina, mister Giampaolo passa a un 4-3-3 in cui conferma tutto il pacchetto difensivo, cambiando però qualcosa negli altri due reparti. A centrocampo la coppia Coulubaly-Berisha gioca anche oggi, agendo però insieme a Helgason e non a Pierret, il quale parte dalla panchina. Davanti c’è invece Pierotti quale novità.

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan risponde invece con un modulo 4-2-3-1 in cui figurano: Sportiello - Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez - Bondo, Musah - Pulisic, Reijnders, Jiménez – Gimenez. All. Conceição. A disposizione: Nava, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Tomori; Fofana; Abraham, Chukwueze, João Félix, Jović, Leão, Sottil.

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce si schiera con un 4-3-3 formato da: Falcone - Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo - Coulibaly, Berisha, Helgason - Pierotti, Krstović, Morente. All. Giampaolo. A disposizione: Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel, Veiga; Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani; Banda, Burnete, Karlsson, N'Dri, Rebić.

Il Milan arriva a questa sfida dopo tre sconfitte di fila in campionato, rispettivamente contro Torino (1-2), Bologna (1-2) e Lazio (1-2). I rossoneri sono attualmente al 9° posto in classifica (con 41 punti), ma non possono più commettere passi falsi in vista di un posto nelle coppe europee 2025-26. Fuori casa il Diavolo ha finora messo insieme 17 punti in 13 gare, con ben sei sconfitte.

Il Lecce è reduce da due ko consecutivi – entrambi per 0-1, contro Udinese e Fiorentina – e non vince in campionato dal 31 gennaio scorso (3-1 sul Parma). I giallorossi occupano il 16° posto in classifica, con 25 punti, e sono quindi in piena lotta per la salvezza. In casa, la formazione pugliese ha finora raccolto 14 punti in 13 gare giocate, frutto di tre vittorie, cinque pari e cinque ko.