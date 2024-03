La Salernitana ha depositato un’istanza contro Dia: chiede il risarcimento danni all’attaccante L’avventura di Dia alla Salernitana si conclude nel peggiore dei modi: il giocatore è stato messo fuori squadra ma la società ha chiesto al decurtazione del 50% dello stipendio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Nuovi problemi in vista per Boulaye Dia che, dopo essere stato messo fuori squadra dalla Salernitana, ora rischia di subire serie ripercussioni per le sue azioni. Lo scontro tra il giocatore e la società è aperto e senza sconti, tanto che i campani hanno presentato un'istanza al Collegio Arbitrale per chiedere il risarcimento dei danni.

Non è stata una stagione particolarmente fortunata per lui, cominciata con una grande polemica sulla sua permanenza e con il tira e molla dopo l'infortunio subito nelle prime giornate di questo campionato. Il nigeriano non è stato quasi mai presente nella lotta alla salvezza della Salernitana e da poche settimane è arrivata la rottura totale con il presidente Danilo Iervolino.

Come riporta Salernitananews la società ha presentato un'istanza contro l'attaccante che è accusato di grave inadempimento contrattuale, per giunta ripetuto nel tempo visti i fatti avvenuti all'inizio di questa stagione. Tutto è scattato quando Dia si è rifiutato di entrare in campo durante la partita contro l'Udinese, la goccia che ha fatto traboccare il vaso del presidente.

Le richieste della Salernitana sono chiare: il club chiederà la decurtazione del 50% dello stipendio (il massimo previsto dal regolamento) che il giocatore dovrebbe percepire fino a giugno, oltre 300mila euro. In più, visto tutto ciò che è accaduto negli ultimi mesi, la società ha anche richiesto un risarcimento danni ingente per il comportamento del giocatore.

Le continue esclusioni infatti hanno portato una svalutazione del cartellino di Dia che, quando sarà messo sul mercato, avrà un valore nettamente inferiore rispetto a un anno fa. Un fattore che la Salernitana non ha ignorato, soprattutto in vista della minusvalenza che poterà la cessione dell'attaccante.