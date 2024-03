Pugno duro della Salernitana con Dia, Iervolino lo mette fuori squadra: “Sono deluso” La Salernitana reagisce duramente al comportamento di Dia: “Il presidente ha incontrato Boulaye Dia che a partire da oggi si allenerà separatamente dal gruppo squadra” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La situazione della Salernitana è sempre più critica: la squadra granata è all'ultimo posto in classifica e neanche il terzo allenatore nel giro di pochi mesi è riuscita a risollevarla. Per questo oggi il presidente Danilo Iervolino si è presentato al centro sportivo Mary Rosy per impostare le ultime direttive, fare un discorso alla rosa e soprattutto per mettere fuori squadra Boulaye Dia, al centro della polemica dopo l'ultima partita.

Una decisione ponderata che fa seguito a una spaccatura che si è venuta a creare all'inizio di questa stagione. Anche Fabio Liverani era presenta a questo incontro durante il quale il patron dei campani ha chiesto alla sua squadra massimo impegno e professionalità per l'ultima parte di questo campionato, dove l'unico obiettivo resta la salvezza.

Ovviamente non è stato un discorso facile da affrontare, come si legge all'interno del comunicato stampa diffuso dal club. Iervolino è stato chiaro: "Sono deluso, do sempre tanta fiducia a tutti ma nel calcio ho capito che l'unica fiducia da dare è quella ai propri tifosi che non smettono mai di dare amore, passione e sacrificio per questi colori".

Il presidente della Salernitana ha chiesto a tutti i suoi giocatori di dare il massimo per la volata finale: "Ora però bisogna rimboccarsi le maniche e dimostrare in questo finale di campionato quanto valiamo. Dobbiamo essere uniti e remare tutti verso la stessa direzione. Dobbiamo dimostrare a tutti di che pasta siamo fatti".

Crederci fino all'ultima giornata è un obbligo che tutta la squadra deve avere. Chi non mostra sintonia e impegno con i valori del club sarà punito: è il caso si Dia che, dopo i malumori nati nelle prime battute di questa stagione, è stato messo fuori squadra da Iervolino: "Il Presidente ha poi ribadito che la Società vuole fortemente l’impresa salvezza e che interverrà con durezza nei confronti dei tesserati che non si dimostreranno più in sintonia con l’impegno ed i valori del Club. Il Presidente ha infine assistito all’allenamento pomeridiano della squadra e ha incontrato il calciatore Boulaye Dia che a partire da oggi si allenerà separatamente dal gruppo squadra".