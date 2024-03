Liverani durissimo in diretta contro Dia dopo Udinese-Salernitana: “Si è rifiutato di entrare” Fabio Liverani in diretta dopo Udinese-Salernitana spiega il mancato ingresso in campo di Dia. Il tecnico dei granata è durissimo contro l’attaccante senegalese: “Si è rifiutato di entrare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Salernitana è una polveriera e sicuramente il pareggio contro l'Udinese in Friuli non migliora la situazione in classifica dei granata. La squadra di Fabio Liverani, oltre all'ultimo posto che allontana ulteriormente i campani dall'ennesima impresa, deve anche fare i conti anche con Boulaye Dia. Terzo marcatore dopo Osimhen e Lautaro nella passata stagione, finito nella bufera in estate per la cessione al Wolverhampton rifiutata dalla Salernitana, sta vivendo praticamente ai ferri corti questo campionato tra le fila dei granata.

Liverani contro l'Udinese non l'ha schierato titolare preferendo Candreva e Tchouana – autore del gol – alle spalle dell'unica punta Weissman. Nel finale però, con l'Udinese in dieci Liverani ha tentato il tutto per tutto per vincere la partita chiamando anche Dia a scendere in campo per cercare di centrare i tre punti. Il senegalese però ha sorpreso l'allenatore: "Dia non è voluto entrare alla fine, ha fatto questa scelta e ne prendiamo atto". Queste le parole del tecnico subito dopo la partita ai microfoni di DAZN.

La delusione della Salernitana dopo il pareggio contro l'Udinese.

L'allenatore punta il dito contro Dia per via di questo suo comportamento assolutamente inaspettato: "Avevo detto di aver bisogno di tutti dal 1’ al 90’ a prescindere, mancavano sette minuti e ha deciso di non entrare – e aggiunge -. Credo sia una scelta definitiva, si è rifiutato e ha arrecato un danno non a me ma ai suoi compagni". Sulle possibili conseguenze ora sarà necessario tornare a Salerno e mettersi attorno a un tavolo per chiarire il tutto: "Rispetto la sua scelta ma da domani con la società devo prenderne atto".

Non è escluso che il giocatore possa essere messo fuori rosa fino a fine campionato. Dia aveva parlato con Sabatini durante il mercato gennaio garantendo impegno massimo per centrare l'impresa salvezza. Ma a questo punto non vale più niente: "Non spetta a me metterlo fuori rosa, ma so che è un giocatore su cui non posso contare – ha sottolineato Liverani – Non mi sento tradito, ha soltanto fatto una scelta sbagliata, non volendo entrare con la squadra avversaria in 10 quando poteva essere una soluzione importante". Liverani alla fine sottolinea lo spirito di questa squadra: "Ho un gruppo fantastico e andremo avanti…".