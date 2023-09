Bufera Dia alla Salernitana, non è rientrato in città dopo l’infortunio: era atteso oggi dal club Boulaye Dia nella bufera alla Salernitana. L’attaccante senegalese dopo l’infortunio in nazionale non è rientrato in città per l’incontro con la società. Frattura totale dopo il caos calciomercato e la richiesta del Wolverhampton nelle ultime ore prima della chiusura.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il caso Boulaye Dia alla Salernitana si arricchisce di un nuovo episodio. L'attaccante senegalese era impegnato con la propria Nazionale ma negli ultimi giorni un infortunio gli ha negato di scendere in campo. Un problema fisico che ha allarmato il club granata essendo Dia l'attaccante di punta della squadra campana. Il club ha dunque aspettato il suo rientro per valutare l'entità dell'infortunio e approfittare della sua presenza e del suo stop per fare il punto sulla sua vicenda. Dia era stato richiesto dal Wolverhampton nelle ultime ore del calciomercato estivo, poco prima della chiusura. Il club inglese aveva proposto alla Salernitana un prestito con diritto di riscatto. Offerta che aveva indispettito la Salernitana nella persone del presidente Danilo Iervolino e del ds Morgan De Sanctis il quale, in una conferenza stampa bollente, con un inglese perfetto, si è rivolto direttamente all'allenatore dei Wolves addossandogli la responsabilità di questo caos.

Il giocatore era chiaramente felice di approdare in Premier ma è chiaro che i granata per farlo partire avevano bisogno di ricevere quantomeno un'offerta economica per il giocatore diventato terzo marcatore della Serie A lo scorso anno dietro a Osimhen e Lautaro. La Salernitana aveva riscattato Dia dal Villarreal per 12 milioni di euro investendo dunque molto nel giocatore. La bufera si è poi risolta con una multa del club nei confronti di Dia non convocato per comportamenti poco consoni in vista della trasferta di Lecce. Poi l'infortunio in Nazionale e oggi l'assenza per "motivi personali" per l'incontro club che rischia di far crollare la situazione.

Dia festeggia il suo primo gol stagionale contro l’Udinese in campionato.

L'attaccante senegalese era atteso oggi in città. Al club granata, secondo quanto rivelato da "Telecolore" avrebbe motivato il mancato rientro per "ragioni personali". Dia sarebbe in questo momento in Francia con rientro previsto per domani sera. Sembrerebbe scontata, a questo punto, la reazione della dirigenza: nuova multa in arrivo per il calciatore. Sembra essere arrivati al punto di non ritorno nel bel mezzo della settimana che vedrà la Salernitana impegnata in casa nel prossimo match di campionato contro il Torino il prossimo 18 settembre all'Arechi. A questo punto l'assenza di Dia, già fermo per infortunio, pare scontata. E non è detto che il provvedimento possa proseguire fino al mese di gennaio.

A quel punto la Salernitana, se la rottura dovesse essere definitiva, potrebbe metterlo sul mercato aspettando di ascoltare l'offerta migliore. Un problema non di poco conto per Paulo Sousa che dovrà trovare alternative a Dia o cambiare completamente assetto alla sua squadra in zona offensiva. Non è da escludere che il tecnico possa utilizzare inizialmente Cabral al centro dell'attacco come falso nove oppure affidarsi al nigeriano Ikwuemesi che già nelle prime due apparizioni in campionato ha mostrato buona gamba e condizione fisica, ma anche velocità e capacità di buttarsi negli spazi. A sorpresa, se il caso Dia dovesse ampliarsi, potrebbe essere l'attaccante nigeriano il nuovo attaccante della Salernitana.