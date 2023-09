Alta tensione tra la Salernitana e Dia, mano dura del club: arriva un taglio netto allo stipendio Animi tesissimi in casa Salernitana dove continua a tenere banco il “caso Dia”: dopo averlo escluso dai convocati per la gara contro il Lecce, la società granata ha preso un altro drastico provvedimento nei confronti del calciatore senegalese tagliando di netto il suo stipendio.

A cura di Michele Mazzeo

Situazione incandescente in casa Salernitana dopo la sconfitta di Lecce. Nelle ultime ore infatti sono aumentate a dismisura le tensioni tra il club e l'attaccante Boulaye Dia rimasto deluso dalla mancata cessione al Wolverhampton che nell'ultimo giorno della recente sessione di calciomercato aveva presentato un'offerta ufficiale dopo aver trattato direttamente con il calciatore (cosa che ha provocato l'ira del direttore sportivo Morgan De Sanctis che nella conferenza stampa di fine mercato ha attaccato pubblicamente l'allenatore della compagine inglese Gary O'Neil).

Il senegalese nei giorni successivi non ha fatto nulla per nascondere il proprio malumore per essere rimasto controvoglia in Campania. Il club granata non ha gradito e già in occasione dell'incontro di campionato contro il Lecce ha preso i primi provvedimenti escludendo l'ex Villarreal dai convocati: "Non è stato convocato perché, per atteggiamenti, ha dimostrato di non essere pronto per giocare. Siamo attesi da una battaglia e ci serve gente che possa battagliare con noi. In questo caso, abbiamo notato atteggiamenti che vanno in direzione opposta" ha infatti spiegato lo stesso Morgan De Sanctis poco prima della partenza della squadra verso il Salento.

La mancata convocazione non sembra però aver placato gli animi che anzi sarebbero diventati ancora più tesi, cosa questa che, stando all'indiscrezione rivelata dal quotidiano Il Mattino, avrebbe portato ad una decisione ancora più drastica da parte della società guidata dal presidente Danilo Iervolino. La Salernitana avrebbe infatti deciso di tagliare del 15% lo stipendio mensile di Boulaye Dia che il mese prossimo dunque riceverà un bonifico con una cifra inferiore di 30mila euro rispetto a quella che ogni mese gli viene versata dal club campano.

Mano durissima dunque da parte dei granata che non sembrano al momento intenzionati a mettere una pietra sopra alla vicenda. Per conoscere la reazione del calciatore bisognerà attendere invece il prossimo 13 settembre, quando cioè Boulaye Dia tornerà a Salerno per allenarsi nuovamente agli ordini di Paulo Sousa dopo aver giocato con la sua nazionale.