La Roma vince la seconda Supercoppa Italiana femminile della sua storia: Fiorentina battuta 3-1

La Roma si aggiudica la Supercoppa Italiana femminile per la seconda volta nella sua storia: Fiorentina battuta 3-1 grazie ai gol di Glionna, Giacinti e Corelli.

A cura di Vito Lamorte

La Roma si aggiudica la Supercoppa Italiana femminile per la seconda volta nella sua storia: le giallorosse di Alessandro Spugna hanno battuto per 3-1 la Fiorentina nella finale che si è giocata allo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia. Prova di grande maturità da parte di Giugliano & co, che hanno mostrato tutta la loro forza tecnica e mentale meritando la vittoria finale.

Gara che si è sbloccata subito per le campionesse d'Italia in carica, con Bendetta Glionna che ha calciato sul palo più vicino e Fiskerstrand non ha trattenuto la palla e l'ha portata oltre la linea. La Viola ha provato a imbastire una reazione e piano piano ha provato a risalire la corrente dopo questo infortunio iniziale.

Intorno all'ora di gioco ecco il pareggio della Fiorentina con Madelen Janogy, che si è inserita in maniera perfetta e, dopo aver evitato l'intervento di Linari, ha battuto a rete sorprendendo Kresche.

Giacinti lancia la Roma verso la Supercoppa

Tutto lasciava presagire ad un finale tirato ma il pari delle ragazze di De La Fuente dura poco. La Roma alla prima occasione si è portata di nuovo in vantaggio grazie ad un bellissimo gol di testa di Valentina Giacinti: la numero 9 è stata brava a svettare dentro l'area di rigore e a girare alle spalle di Fiskerstrand un cross dalla fascia sinistra.

Nel finale è arrivato il tris di Alice Corelli, che da pochi passi ha infilato la palla della sicurezza e ha fatto partire la festa giallorossa. Dopo la sconfitta dello scorso anno contro la Juventus, la Roma riesce ad alzare per la seconda volta nella sua storia.

Roma-Fiorentina, il tabellino

RETI: 17′ Glionna, 60′ Janogy, 64′ Giacinti, 89′ Corelli.

ROMA WOMEN (4-3-3): I. Kresche, F. Thøgersen, M. Minami, E. Linari, V. Hanshaw, M. Giugliano, S. Kumagai, G. Greggi, E. Haavi, V. Giacinti, B. Glionna A disposizione: L. Merolla, G. Mazzocchi, A. Corelli, R. Ventriglia, H. Cissoko, A. Pilgrim, S. Troelsgaard, M. Pandini, E. Aigbogun, G. Dragoni, L. Di Guglielmo, E. Viens. Allenatore: Spugna Alessandro.

FIORENTINA FEMMINILE (4-3-1-2): C. Fiskestrand, E. Faerge, M. Georgieva, M. Filangeri, A. Tortelli, S. Bredgaard, E. Severini, E. Snerle, V. Boquete, M. Janogy, A. Bonfantini. A disposizione: F. Durante, G. Bettineschi, F. Curmark, B. Bedini, S. Breitner, S. Ballisager Pedersen, M. Longo, L. Pastrenge, K. Erzen, M. Toniolo, M. Cherubini, M. Catena. Allenatore: De La Fuente Sebastian.

ARBITRO: S. Gasperotti.