La Roma sfotte il Feyenoord con la Fontana della Barcaccia: Mourinho vendica Bernini Dopo la vittoria in Conference League, la Roma ha pubblicato un video con un chiaro riferimento alla devastazione della fontana della Barcaccia da parte dei tifosi del Feyenoord del 2015.

A cura di Vito Lamorte

La Roma ha vinto la Conference League aggiudicandosi il primo trofeo europeo della sua storia battendo il Feyenoord grazie ad un gol di Nicolò Zaniolo. I giallorossi hanno disputato una gara di grande sofferenza e con la voglia di tutti gli interpreti sono riusciti a chiudere la prima stagione di José Mourinho con un trofeo continentale.

Al fischio finale si è scatenata la festa sia a Tirana, dove si è disputata la finale, che a Roma, dove i tifosi giallorossi si erano ritrovati allo stadio Olimpico per assistere insieme una finale storica. La notte prima della gara ci sono stati incidenti tra i tifosi capitolini che si sono recati in Albania per seguire le gesta dei loro beniamini e i supporter olandesi, con un bottino di guerra che recitava 60 arrestati (48 italiani) e 80 espulsi dal paese.

Un bilancio che ha fatto tornare in mente serate tremende per il calcio europeo e un precedente che ha visto protagonisti, in maniera negativa proprio i tifosi del Feyenoord nella Capitale: a febbraio del 2015, in occasione della gara di Europa League, i tifosi della squadra olandese di Rotterdam hanno devastato la fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna e riducendo ad una discarica il centro storico di Roma.

Una situazione che portò alla condanna di sei ultras del Feyenoord, a gennaio del 2021, a pene che vanno dai tre anni e otto mesi ai quattro anni e sei mesi per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, mentre sono stati assolti per quello di radunata sediziosa.

Proprio in ricordo di quel tremendo episodio, che sconvolse tutta la cittadinanza romana, il club giallorosso ha pubblicato un video pochi secondi dopo il termine della finale con la fontana del Bernini restaurata: un chiaro riferimento a quella situazione e una rivincita dopo quella devastazione insensata di un monumento conosciuto in tutto il mondo.