video suggerito

La Roma non va oltre il pari contro l’Union SG in Europa League: Mac Allister risponde a Mancini La Roma non sa più vincere. I giallorossi vengono fermati in Europa League anche dai belgi dell’Union SG sul punteggio di 1-1. Di Mancini l’iniziale vantaggio della squadra di Juric prima del pareggio nella ripresa firmato Mac Allister. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Roma non sa più vincere. I giallorossi vengono fermati in Europa League anche dai belgi dell'Union SG sul punteggio di 1-1. Di Mancini l'iniziale vantaggio della squadra di Juric prima del pareggio nella ripresa firmato Mac Allister. Discutibile la scelta dell'allenatore dei giallorossi di lasciare Hummels in panchina adattando Cristante a centrale difensivo. La Roma con questo pareggio è ferma ora a 5 punti mentre i belgi centrano il secondo pareggio nella competizione e si piazzano a 2 punti.

Mancini in azione palla al piede.

Poco emozioni nel primo tempo tra Union SG e Roma

La Roma scende in campo con la sorpresa Cristante schierato al centro della difesa viste le precarie condizioni fisiche di Ndicka. Sorprende la scelta tecnica di Juric che aveva Hummels a disposizione ma il tedesco è rimasto ancora una volta in panchina anche contro la modesta squadra belga. In campo il primo tempo è stato giocato senza grandi occasioni da gol da parte di entrambe le squadre. L'Union Saint-Gilloise parte meglio e prova a rendersi pericoloso con Khalaili, anche se è Niang il più insidioso con un sinistro sul primo palo che impegna Svilar.

Nei giallorossi è Pellegrini che prova a costruire prima con un destro sugli spioventi di calcio d’angolo che impegna Moris, poi con il cross verso Mancini che colpisce debole di testa. In entrambi i casi la palla non riesce a finire in rete. Nel finale di tempo ci prova anche El Shaarawy che con un destro a giro tenta di centrare la porta degli avversari ma il suo tiro finisce ampiamente lontano dalla porta del San Gallo. I primi 45 minuti di fatto si chiudono senza reti con il punteggio di 0-0 che è anche il risultato più giusto.

Il gol di Mancini.

Mancini segna l'iniziale vantaggio poi il pari di Mac Allister

Nella ripresa la Roma però parte con un atteggiamento molto più propositivo rispetto ai primi 45 minuti di gioco. Giallorossi pericolosi infatti subito con il cross di Pellegrini per lo stacco di Shomurodov che manda però sul fondo. Poco prima i padroni di casa avevano provato a impensierire la squadra di Juric con un destro da fuori di Vanhoutte. Tiro centrale e facile per Svilar. Poco dopo palo di Baldanzi. Il giallorosso recupera il pallone al limite dell'area dopo la cavalcata di Koné, si accentra, calcia col sinistro ma colpisce il palo.

Juric allora decide di mandare in campo Dovbyk e Pisilli per Le Fèe e Shomurodov. Sostituzioni che evidentemente sono utili alla Roma che poco dopo trova il gol del vantaggio grazie al colpo di testa di Mancini. Assist perfetto di Pellegrini per la testa del difensore che anticipa il portiere e mette la palla in rete scegliendo un tempo perfetto. Ma proprio quando sembrava tutto fatto ecco arrivare il pareggi della squadra belga con Mac Allister di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel recupero la Roma rischia ancora ma il punteggio resta fermo sull'1-1.