Joao Mario ha convinto lo Sporting Lisbona. Da oggetto misterioso dell‘Inter a uomo mercato capace di poter quantomeno far guadagnare qualcosa al club nerazzurro. Un investimento in entrata importante per il club dato che la società portoghese avrebbe dato il suo via libera al riscatto previsto negli accordi stipulati con l'Inter al momento del prestito la scorsa stagione. A Bola titola: "Gonçalo Ramos à espreita" mentre Record: "Joao Mario é para ficar". Queste le aperture dei principali quotidiani sportivi del Portogallo: "Joao Mario deve restare".

Il centrocampista è diventato un perno della formazione allenata dal tecnico Rúben Amorim, che ne ha fatto uno dei pilastri della squadra capace di far crescere, grazie anche alla sua esperienza, giocatori più giovani. Il presidente Frederico Varandas è dunque pronto a sostenere uno sforzo economico per poter completare l'acquisto a titolo definitivo del classe 1993. Joao Mario ha un contratto in scadenza con l'Inter a giugno del 2022 e il suo ingaggio alto da 3 milioni di euro, viste le prestazioni del giocatore, ora non rappresenta più un problema per il club lusitano. Ovviamente neanche l'Inter si opporrà al riscatto del giocatore che da tempo ormai non rientra più nei piani della società.

I numeri di Joao Mario allo Sporting Lisbona

Una cifra che rappresenta il doppio rispetto al tetto salariale imposto dal club per gli ingaggi dei propri calciatori. Joao Mario è cresciuto proprio nel settore giovanile dello Sporting Lisbona e per il club il suo acquisto rappresenta una sorta di continuità tra passato, presente e futuro. Una sorta di percorso lineare nella storia del club per un giocatore che in stagione ha totalizzato 17 presenze e 2 gol. Dopo un'annata non particolarmente esaltante tra le fila della Lokomotiv Mosca nella scorsa stagione, Joao Mario si è completamente riscattato in questa annata.

Acquistato dall'Inter nel 2016/2017, in maglia nerazzurra ha totalizzato solo 69 presenze 4 gol e 13 assist. Nella sua ultima stagione all'Inter (2018/2019) aveva giocato 20 partite con Spalletti in panchina. Con l'arrivo di Conte, il tecnico salentino l'ha immediatamente messo alla porta mandandolo subito in prestito in Russia. Oggi la consacrazione proprio con lo Sporting che rappresenta la sua nuova rinascita. Joao Mario sta trascinando la squadra, prima con 55 con il Braga secondo a 46, alla conquista del campionato.