La rivalità tra Argentina e Brasile non conosce età: rissa tremenda al Torneo di Montaigu Brutte immagini quelle che arrivano da Monatigu, dove si è concluso il torneo 2022 vinto dal Brasile per 2-1 sull’Argentina: dopo il fischio finale si è scatenata una rissa che non aveva nulla a che fare con lo spettacolo mostrato fino a pochi istanti prima.

A cura di Vito Lamorte

Il Torneo di Montaigu, dove si sfidano le nazionali Under 17, ha visto il Brasile battere l'Argentina per 2-1 in finale ma dopo il fischio dell'arbitro si è scatenata una terribile rissa che ha visto coinvolti quasi tutti i ragazzi in campo. Le provocazioni di alcuni giocatori brasiliani hanno fatto montare la rabbia degli argentini, che hanno reagito nel modo peggiore con calci e spinte ha messo a vanificato tutti i principi di un torneo che promuove valori come rispetto e solidarietà.

Momenti davvero brutti quelli dell'atto finale della manifestazione che si tiene nella città che si trova nel dipartimento della Vandea nella regione dei Paesi della Loira, soprattutto dopo che le due squadre avevano dato vita ad una gara davvero interessante e mostrando anche dei prospetti che potrebbero essere presto acclamati sui palcoscenici più importanti del calcio mondiale.

Ad aprire i giochi ci aveva pensato la selezione brasiliana con Endrick dopo soli due minuti di gioco ma i ragazzi guidati da Diego Placente e Pablo Aimar avevano acciuffato il pareggio con una fantastica giocata volante di Agustín Ruperto, giovane scuola River Plate. A consegnare la vittoria alla Seleçao è stato Luis Guilherme, che ha trasformato il rigore al 40′.

Durante la gara la tensione era quella di uno scontro tra Brasile e Argentina ma non si era mai andati troppo sopra le righe: dopo il fischio finale, purtroppo, la situazione è degenerata e tutto si è concluso con una rissa che ha rimosso, almeno in parte, le ottime cose viste fino a quel momento in campo.

La nazionale brasiliana ha rotto un digiuno di 38 anni al Torneo di Montaigu: nel 2018 aveva perso ai rigori contro il Portogallo e così il primo e unico titolo, almeno fino a ieri, era quello vinto nel 1984. Protagonista indiscusso della gara e del torneo è Endrick, che continua ad attirare l'attenzione delle grandi del calcio mondiale. L'attaccante 15enne ha incantato per tutto il torneo e il suo bilancio finale è stato di cinque gol in quattro partite: il giovane del Palmeiras è stato premiato come miglior attaccante e giocatore del Torneo di Montaigu del 2022.