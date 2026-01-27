La risposta di Spalletti a Conte: pubblica un video su Instagram. Il resto lo aggiunge in conferenza

Domani la Juventus giocherà a Monaco l'ultima partita della fase a campionato della Champions League, con l'obiettivo quasi impossibile di entrare tra le prime otto: ai bianconeri non basta una vittoria, serve una combinazione di altri risultati vicina al miracolo. Decisamente più fattibile il piazzamento dal nono posto al sedicesimo, per giocare in casa il ritorno del playoff. Intanto alla vigilia del match Luciano Spalletti si è trovato a dover anche rispondere alle parole alquanto arrabbiate di Antonio Conte, che non aveva gradito che il tecnico della Juve avesse definito il Napoli "ex campioni d'Italia", quasi scucendo con anticipo il tricolore dalla maglia dei partenopei.

Spalletti sulle parole di Conte: "Pensavo che fosse Intelligenza Artificiale, poi mi sono reso conto"

Interpellato dapprima sulla questione ai microfoni di ‘Sky Sport', Spalletti si è messo una mano sulla testa ridendo: "Se questi sono temi da Champions League, allora mi viene da dire…". Poi, di fronte a un ulteriore rilancio sul tema del suo interlocutore, ha aggiunto: "Di cosa parliamo, dai, andiamo alla prossima domanda…".

Lo stesso atteggiamento l'allenatore bianconero lo ha tenuto nella successiva conferenza stampa: evidente l'intento di non mettere benzina sul fuoco e di minimizzare la vicenda. Spalletti ha fatto ricorso al sarcasmo, sempre col sorriso stampato sul volto: "Lì per lì ho pensato che era Intelligenza Artificiale, poi mi sono dovuto rendere conto che era vero… Però io spererei che si abbiano dei temi diversi in Champions League, si abbiano dei temi da Champions League insomma…".

Il video postato da Spalletti su Instagram: lì c'è il suo vero pensiero sul Napoli

Ancora prima dell'intervista a ‘Sky', Spalletti peraltro aveva postato sul proprio profilo Instagram un video che appariva essere una risposta a Conte: nel filmato (qui sotto) era riproposta un'intervista televisiva dell'allenatore della Juve dopo la vittoria sul Napoli, in cui definiva gli azzurri "campioni d'Italia", a differenza di quanto avrebbe fatto dopo in conferenza ("gli ex"). Come a sottolineare che il suo pensiero non era certo di sminuire il Napoli o togliergli qualcosa, ma che la frase in questione gli era sfuggita in sala stampa senza volerlo.