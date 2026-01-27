Conte furibondo: “Spalletti ha detto una frase infelice sul Napoli. Stia più attento quando parla”

Champions League
In conferenza, prima di Napoli-Chelsea, gli riportano al tecnico le parole sugli “ex campioni d’Italia” del tecnico bianconero e la prende male, replicando per le rime.
A cura di Maurizio De Santis
Antonio Conte ascolta in conferenza stampa, prima della partita di Champions League contro il Chelsea, cosa ha detto Luciano Spalletti dopo la sconfitta subita dal Napoli con la Juventus. Gli riportano la frase sugli "ex campioni d'Italia" citati dal tecnico bianconero (che ha esaltato così la prestazione della sua squadra) e la prende male, malissimo. Alla perplessità e allo stupore iniziale su come il collega (che in azzurro ha anche conquistato uno scudetto) abbia potuto esprimere un'opinione del genere hanno fatto seguito una replica d'orgoglio e di "buona educazione". La replica è stata molto dura, fuori dai denti.

"Dopo le partite stacco sempre e non vado a rivedere cosa dicono gli altri. Spalletti ha detto che ha vinto contro gli ex campioni d'Italia? Non credo che l’abbia detto ma se lo ha fatto è stata una frase infelice. Bisogna portare rispetto, non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere. Luciano è fin bravissimo allenatore ma deve stare un po’ più attento quando parla… forse ci ha visto così male e ci ha scucito lo scudetto, dispiace perché abbiamo fatto per cucircelo. Buona fortuna a lui".

(in aggiornamento)

Chi è l'uomo allontanato da Spalletti al triplice fischio di Juventus-Napoli: "Stai calmo!"
Champions League
