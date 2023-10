La regola sulle automobili che i giocatori del Real Madrid devono seguire: non hanno scelta I giocatori del Real Madrid non possono scegliere le automobili da guidare: fa tutto parte di un accordo di sponsorizzazione.

A cura di Ada Cotugno

Durante la sosta per le nazionali i giocatori del Real Madrid hanno ricevuto in regalo delle nuove automobili. Come da tradizione, all'inizio del nuovo campionato tutta la rosa dei Blancos si raduna per scegliere l'auto da usare per tutto il resto della stagione tra una serie di modelli che vengono proposti.

E anche se in molti possono vantare un garage con pezzi pregiati, la società gli impone di guidare un solo tipo di macchina: sono accordi dall'alto che non possono essere infranti, pena una multa salata e una grande lavata di capo. I giocatori del Real Madrid infatti non sono liberi di scegliere con quale auto circolare nella capitale spagnola.

Fa tutto parte dell'accordo di sponsorizzazione con BMW, partner del club per il secondo anno consecutivo. Con il contratto in atto tutti i giocatori e l'allenatore Carlo Ancelotti ricevono un modello a loro scelta in regalo ogni anno, che poi dovranno usare per il resto della stagione per coprire i loro spostamenti, compresi quelli quotidiani verso il centro sportivo.

La logica che c'è dietro a queste scelte ripercorre la politica del Bayern Monaco che ormai da diversi anni applica la stessa regola a tutti i suoi giocatori: nel caso dei bavaresi si tratta di Audi, azionista della società dal 2011, e tutti i tesserati possono guidare solo modelli prodotti da Audi e dal gruppo VW. Anche in Baviera sono intransigenti sotto questo aspetto: più di una volta Coman è stato multato per essersi presentato al centro di allenamento con un altro mezzo.

Una regola totalmente nuova per Jude Bellingham, già star di questo Real Madrid. Al Borussia Dortmund non ha mai avuto limitazioni ma qui dovrà imparare a convivere con le nuove direttive della società. Anche a lui è stata regalata un'auto, la più costosa presente sul catalogo di BMW da valore di 179.700 euro.