La reazione di Tudor alla scomoda domanda sul suo esonero alla Juve: “Mi è tutto chiaro ragazzi”

Igor Tudor risponde chiaramente alla domanda sul suo possibile esonero da allenatore della Juventus alla vigilia della sfida contro la Lazio: “Con tutta sincerità, ho zero paura e zero pensieri”.

Voltare pagine ripartendo magari proprio dalla sfida dell'Olimpico contro la Lazio. È questo l'obiettivo di Igor Tudor in vista della sfida di campionato che la sua Juventus dovrà giocare contro la squadra di Sarri. Una partita che servirà ai bianconeri per riprendersi i tre punti che non arrivano dal pazzo 4-3 contro l'Inter e dopo il ko in Champions contro il Real Madrid che però ha lasciato segnali positivi. Il tecnico ne ha parlato nel corso della conferenza stampa della vigilia sottolineando quali saranno i fattori su cui dovrà puntare la Juventus.

Tudor esclude pressioni esterne e fastidi per quelle voci su un suo possibile esonero. I nomi dei vari Palladino o Spalletti senza dimenticare i rumors su un ritorno di Thiago Motta di certo non lo stanno toccando come da sua stessa ammissione. Impossibile in conferenza stampa di fatto che nessuno facesse questa domanda all'allenatore croato che senza alcun problema ha risposto in modo schietto e senza filtri: "Con tutta sincerità, ho zero paura e zero pensieri, me la godo e sono lucido".

Tudor in panchina durante Juventus–Milan.

Le parole di Tudor sul possibile esonero alla Juventus

Tudor tenta di smontare completamente qualsiasi tipo di fantasia su un suo possibile esonero spiegando il suo punto di vista su quanto ascoltato in questi ultimi giorni specie dopo la sconfitta di Como: "Con tutta sincerità, ho zero paura e zero pensieri, me la godo, sono lucido, anche nelle difficoltà cerco di fare bene sapendo quello che c'è intorno a me, ma mi è tutto chiaro". L'allenatore poi prosegue il suo discorso cercando di far capire una volta per tutte il suo ragionamento che di certo non fa una piega.

"Solo in questo modo puoi avere una forza che in altri momenti non avresti, provo sempre a mettermi in bilico ma so come motivare i giocatori meglio, come farli correre meglio, farli riposare, trovare soluzioni – ha detto prima di concludere -. Io del futuro tranne quello che succede domani, ci penso proprio zero ragazzi, ma è giusto così". Tudor poi nega pressioni dopo Madrid: "C'è voglia di fare e dare quello che dobbiamo dare e provare a vincere, di essere squadra, e domani sarà un bel banco di prova contro un avversario di livello".