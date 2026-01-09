La reazione di Fullkrug alla stravagante domanda sul suo dente mancante: “No, non lo farò”

Niclas Fullkrug si è ufficialmente presentato al Milan nella giornata di oggi durante l'incontro con la stampa in cui il nuovo attaccante tedesco si è fatto conoscere in maniera più approfondita dall'ambiente rossonero. Tante le curiosità, e le parole riguardanti le sensazioni e le emozioni vissute dal giocatore in queste prime partite giocate con la maglia del Milan dopo il suo arrivo. Fullkrug però si è ritrovato anche a dover rispondere a una curiosa domanda, sorprendente ma allo stesso tempo divertente posta dal noto giornalista Carlo Pellegatti.

Quest'ultimo ha proposto all'attaccante del Milan una sorta di sfida, un impegno, anche ambizioso, nel caso in cui il Milan vincesse lo Scudetto al termine della stagione. "La domanda è impegnativa – esordisce il giornalista -. Tu da molti anni non hai un dente. Il Milan punta a vincere lo Scudetto e portare a casa la seconda stella d'oro e per questo ti chiedo se portassi il Milan a vincere il tricolore metteresti un dente d'oro al posto del tuo?". In sala stampa iniziano tutti a ridere. Fullkrug prende tempo, forse spiazzato da quella domanda e non riesce a nascondere il suo sorriso. L'attaccante rossonero dunque cerca di racchiudere in poche parole il suo pensiero: "No, non lo farò".

Vincere lo Scudetto è un obiettivo del Milan ma forse spingersi fino a questo punto sarebbe troppo per Fullkrug che dunque – magari per ora – dice "no" alla stravagante proposta di Pellegatti. La storia dell'attaccante sull'argomento dente è nota: quel dente gli manca per via di un incidente accaduto da bambino. Ma quando si pensava che potesse sistemarlo una volta diventato giocatore, il tedesco ha deciso di fare marcia indietro facendo diventare quel dente mancante come una sorta di marchio distintivo della sua persona.

Ai tempi del Werder Brema, il compagno di squadra Marko Arnautovic lo chiamava "Lücke" (buco) proprio per via del dente mancante. Nell'occasione dunque il giornalista in questione ha tentato di proporgli questa sfida nel tentativo di fargli cambiare idea mettendogli sul piatto un obiettivo ambizioso come lo Scudetto del Milan che manca da alcuni anni. La risposta per il momento è "nein" ma non è detto che in alternativa il giocatore possa pensare a un impegno diverso in casa di vittoria del tricolore.