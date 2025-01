video suggerito

La reazione di Fabregas all’analisi sul Como in diretta dopo il ko con l’Atalanta: “Mi fa ridere” Cesc Fabregas ha parlato al termine della sfida persa dal suo Como contro l’Atalanta. L’allenatore spagnolo cerca di far capire a tutti la dimensione della sua squadra: “Bisogna ricordarlo alla gente”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Como non è riuscito nell'impresa di battere l'Atalanta di Gasperini nonostante il vantaggio iniziale firmato Nico Paz. Tre punti sfumati contro una Dea che nei minuti finali è stata letale grazie alla doppietta di Retegui. Di questo ha parlato il tecnico del Como, Cesc Fabregas, nel corso dell'intervista post gara ai microfoni di DAZN. Il tecnico spagnolo ha ascoltato in diretta l'analisi sul Como e soprattutto sui 20 minuti finali che hanno portato al successo dell'Atalanta: "Non è un fattore fisico – si chiedono da studio -. Forse mentalmente è lì che il Como deve crescere".

A questo punto Fabregas ha una reazione immediata. Una volta ascoltata la considerazione sulla sua squadra, il tecnico del Como sospira e poi sul suo volto si disegna un sorriso appena accennato. "Questa cosa mi fa ridere – ha detto l'ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea -. Devo ricordare alla gente che siamo il Como, che siamo una neopromossa ma che stiamo facendo lavorare tanto le grandi squadre". E poi aggiunge: "Provo a essere sereno – ha concluso l'allenatore spagnolo – forse la squadra meritava di più".

Fabregas durante Como-Atalanta.

Fabregas dunque cerca di abbassare le aspettative che ci sono attorno al Como da cui forse in tanti si aspettano tanto soprattutto per via delle disponibilità enormi della società. "Quando un allenatore di una grande squadre deve fare quattro cambi dice tanto – spiega però Fabregas sottolineando come sia sicuramente riuscito a mettere in difficoltà Gasperini -. Quindi sono orgoglioso della partita della squadra, con un po' più di qualità potevamo vincerla". In effetti l'Atalanta è riuscita a ribaltare il risultato solo nella parte finale del match.

Le parole di Fabregas dopo il ko del Como con l'Atalanta

"Dopo il 2-1 abbiamo giocato un po' più diretti ma sempre con coraggio e siamo stati molto vicini al pareggio – ha concluso poi l'allenatore -. Per me è stata una grande giornata del Como. Dobbiamo ricordare dove eravamo l'anno scorso e dove siamo adesso. Bello anche l'applauso dei tifosi che vedono il lavoro della squadra". Fabregas poi fa un piccolo richiamo ai suoi ragazzi, quasi una raccomandazione: "Dobbiamo avere più punti di quelli che abbiamo, dobbiamo gestire alcuni momenti per diventare una squadra ancora più forte".