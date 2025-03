video suggerito

La reazione della Juventus al gol di Thuram contro il Verona: la squadra fa un gesto liberatorio Il gol di Thuram contro il Verona è stato come una liberazione per la Juventus. I calciatori fanno un gesto chiaro quando la palla calciata dal francese finisce in rete.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus è scesa in campo contro il Verona giocando in uno Stadium silenziosissimo. Surreale il rumore del pallone calciato percepibile anche dalla tv. La contestazione dei tifosi bianconeri alla vigilia della sfida all'Hellas non ha però condizionato la squadra di Thiago Motta che sin dal primo minuto ha costruito tantissimo portandosi più volte a un passo del vantaggio. McKennie aveva trovato il gol ma l'arbitro ha annullato per precedente carica di Kelly su Montipò. Nel frattempo sugli spalti il silenzio regna sovrano insieme a qualche coro contro la società.

Nel secondo tempo i bianconeri allora sono scesi in campo con la stessa voglia di ritrovare la rete, arrivata poi a metà frazione grazie a Thuram. Il centrocampista francese, escluso nella sfida di ritorno contro il PSV in Champions – scelta fortemente contestata dalla tifoseria bianconera – ha fatto esplodere di gioia lo Stadium strappando l'urlo anche a coloro i quali fino a qual momento erano rimasti in silenzio sugli spalti. L'importanza di quel gol di Thuram si è notata anche dal gesto liberatorio fatto da alcuni calciatori bianconeri.

L'immagine dei giocatori della Juve che esultano al gol come una liberazione.

Oltre a Thiago Motta, che mostra il pugno dopo aver visto la palla del francese finire in porta, nell'area di rigore si può notare Cambiaso che corre a urlare la sua gioia sotto la curva bianconera. Nel frattempo però alle sue spalle Nico Gonzalez e Yildiz si piegano sulle proprie ginocchia, quasi distrutti, soprattutto psicologicamente. Il contraccolpo per la doppia eliminazione da Champions e Coppa Italia è stato tanto e sicuramente l'ambiente non ha aiutato i giocatori che hanno dovuto fare uno sforzo doppio per cercare una vittoria di fondamentale importanza.

Anche Koopmeiners ha poi trovato il gol chiudendo la contesa

La rete di Thuram è dunque vista come una liberazione dai giocatori bianconeri, anche per lo stesso Koopmeiners accolto dai fischi al suo ingresso in campo e che come i suoi due compagni di squadra fa un sospiro di sollievo quando vede la palla del francese finire in rete. Successivamente arriverà il gol anche dell'olandese per un raddoppio che ha chiuso la partita dello Stadium con la consapevolezza che forse c'è anche la Juventus nella corsa allo Scudetto. L'Inter ora dista solo 6 punti…