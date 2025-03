video suggerito

La rabbia del Barcellona femminile nel Clasico, fuorigioco "immaginario", mani in faccia all'arbitra Il Clasico femminile tra Barcellona e Real Madrid è finito tra feroci polemiche per un gol delle azulgrana incredibilmente annullato da Rivera Olmedo la direttrice di gara, poi aggredita in campo. Senza VAR, la decisione è apparsa decisamente a favore delle madridiste.

Il Clasico femminile tra Real Madrid e Barcellona si è concluso con una coda velenosa, esplosa nelle proteste della squadra azulgrana in campo contro l'arbitra e poi proseguita sugli organi di stampa e sui social. Che le accuse feroci da parte dell'universo catalano verso quello dei Blancos, accusati ancora una volta di una serie costante di favoritismi arbitrali. L'ultima pietra dello scandalo il gol del possibile vantaggio segnato dal Barcellona all'80', per un fuorigioco definito dai più "immaginario". Che si è trasformato in beffa inaccettabile di fronte al Real Madrid che ha trovato il successo poco più tardi, in un incredibile 3-1 finale.

Cos'è successo in Barcellona-Real Madrid femminile

A vedere e rivedere l'azione è difficile comprendere come sia potuto accadere l'annullamento del gol siglato dal Barcellona all'80' minuto a seguito di un gioco di squadra offensivo che ha messo in ambasce la difesa madridista. Con Jana Fernandez che ha concluso a rete per la gioia azulgrana durata una manciata di secondi. E' vero che non c'è il VAR nel campionato femminile ma questo avvalora ancor più la tesi che era di fatto impossibile vedere un eventuale fuorigioco con la giocatrice del Barça rimessa in gioco da un tocco di testa avversario.

La rete annullata e l'"aggressione" delle giocatrici all'arbitra

Una situazione talmente assurda in cui la rabbia della squadra catalana è esplosa ferocemente contro l'arbitra: le giocatrici l'hanno immediatamente circondata e prima che la capitana potesse placare l'ira delle sue compagne, la direttrice di gara, la spagnola Rivera Olmedo è stata assalita, con una calciatrice che ha cercato di afferrarla per i capelli. Poi, è ritornata una calma apparente ma il Barcellona è andato nel pallone, subendo tra l'87' e il 93′ i due gol che lo hanno condannato alla sconfitta, la prima dopo 19 Clasici mai persi.

La polemica sulla stampa spagnola: "Scandalo", "rapina", "fuorigioco immaginario"

"Così, così vince il Madrid": il coro si è alzato dalle tribune dello stadio olimpico di Montjuic di Barcellona, dove i tifosi hanno voluto rimarcare i favori nei confronti del Real in ogni categoria, nella femminile come in quella maschile.

Le accuse del Mundo Deportivo dopo le polemiche del Clasico femminile

Con la polemica che è montata sui social e anche tra la stampa di settore, tra penne "filo azulgrana" e altre "pro Blancos". Il Mundo Deportivo non ha usato mezzi termini: "Una rapina, così il Real Madrid ha avuto bisogno di un grave errore arbitrale per vincere il suo primo Clasico". Sport ha denunciato lo "scandalo in campo, per un fuorigioco immaginario. L'arbitro ha annullato il gol di Jana Fernandez e ha impedito ai Blaugrana di vincere".

La prima pagina del Mundo Deportivo sul gol annullato

E la stampa vicina al Real? In silenzio, come Marca: "Il Clasico si tinge di bianco". O semplicemente rammaricandosi per l'episodio come As, per il quale "non si sfuggirà purtroppo alla polemica".